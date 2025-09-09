deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

Aaron Rodgers lanza dardo a los Jets tras vencerlos

Aaron Rodgers inició con victoria su etapa con los Pittsburgh Steelers al imponerse a los New York Jets en la semana 1 de la NFL con marcador de 34-32

aaron rodgers, jets
Carlos Salgado
Ritual NFL
Compartir

Aaron Rodgers inició con victoria su etapa con los Pittsburgh Steelers al imponerse a los New York Jets en la semana 1 de la NFL , con marcador de 34-32. El mariscal de campo no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje a su exequipo tras el partido.

“Probablemente había gente en la organización de los Jets que creían que ya no podía jugar. Fue un placer recordarles que aún puedo. Me alegré de haber vencido a todos los que estaban relacionados con los Jets”, afirmó el veterano pasador al finalizar el encuentro, sin dejar de subrayar que la motivación extra estuvo presente en su regreso al MetLife Stadium.

Te puede interesar: NFL veta a aficionado tras agredir físicamente a jugadores de Baltimore

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Debut más que aprobado

El debut de Rodgers con su nuevo jersey un inicio positivo para el equipo con sede en Pensilvania, cuyos jugadores reaccionaron en la segunda mitad para darle la vuelta a una pizarra que se había tornado adversa en los primeros dos cuartos.

El propio quarterback destacó el esfuerzo colectivo: “Tuvimos una gran reacción como punto de inflexión, nuestra defensa jugó mucho mejor en la segunda mitad y los equipos especiales aparecieron en grande; victoria en la Semana 1. Es como el diario de los sueños para un entrenador”.

Más allá del resultado, Rodgers, quien cumplirá 42 años de edad en diciembre, reconoció que la escuadra que lidera todavía tiene aspectos por corregir de cara al futuro.

Hay un video con muchas cosas que debemos corregir, porque seguro otros entrenadores van a estar viendo esta película en camino a nuestros futuros juegos. Para nosotros, debe ser un recordatorio de lo difícil que es ganar en esta liga, aunque claro que debemos disfrutarlo un poco”, apuntó.

Aaron y Arthur, con una gran relación

El mariscal de campo también se refirió a su relación con Arthur Smith, coordinador ofensivo de la organización de Pittsburgh, con quien existían dudas en torno a la manera en que trabajarían juntos.

“Se habla mucho de mí y de Arthur, de cómo vamos a coexistir, pero tenemos una gran relación. Él dirigió este partido realmente bueno. También yo tengo que jugar un poco mejor en algunos momentos. Hoy estamos contentos con esta primera victoria”, concluyó.

Te puede interesar: El HISTÓRICO debut de una joven promesa de la NFL llena de ilusión a la afición

Resumen | Playoffs J4 | Charros de Jalisco vs. Sultanes de Monterrey | LMB 2025

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
Opening Super Bowl 2025
Ritual NFL
Comienza la fiesta del Super Bowl LIX | Ritual NFL
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de Jalen Hurts! Chiefs 0-7 Eagles | Super Bowl LIX
Super Bowl LIX El Ritmo del Ritual
Ritual NFL
Super Bowl LIX | El Ritmo del Ritual | Día 2
×
×