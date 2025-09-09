Aaron Rodgers lanza dardo a los Jets tras vencerlos

Aaron Rodgers inició con victoria su etapa con los Pittsburgh Steelers al imponerse a los New York Jets en la semana 1 de la NFL , con marcador de 34-32. El mariscal de campo no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje a su exequipo tras el partido.

“Probablemente había gente en la organización de los Jets que creían que ya no podía jugar. Fue un placer recordarles que aún puedo. Me alegré de haber vencido a todos los que estaban relacionados con los Jets”, afirmó el veterano pasador al finalizar el encuentro, sin dejar de subrayar que la motivación extra estuvo presente en su regreso al MetLife Stadium.

Debut más que aprobado

El debut de Rodgers con su nuevo jersey un inicio positivo para el equipo con sede en Pensilvania, cuyos jugadores reaccionaron en la segunda mitad para darle la vuelta a una pizarra que se había tornado adversa en los primeros dos cuartos.

El propio quarterback destacó el esfuerzo colectivo: “Tuvimos una gran reacción como punto de inflexión, nuestra defensa jugó mucho mejor en la segunda mitad y los equipos especiales aparecieron en grande; victoria en la Semana 1. Es como el diario de los sueños para un entrenador”.

Más allá del resultado, Rodgers, quien cumplirá 42 años de edad en diciembre, reconoció que la escuadra que lidera todavía tiene aspectos por corregir de cara al futuro.

“Hay un video con muchas cosas que debemos corregir, porque seguro otros entrenadores van a estar viendo esta película en camino a nuestros futuros juegos. Para nosotros, debe ser un recordatorio de lo difícil que es ganar en esta liga, aunque claro que debemos disfrutarlo un poco”, apuntó.

Aaron y Arthur, con una gran relación

El mariscal de campo también se refirió a su relación con Arthur Smith, coordinador ofensivo de la organización de Pittsburgh, con quien existían dudas en torno a la manera en que trabajarían juntos.

“Se habla mucho de mí y de Arthur, de cómo vamos a coexistir, pero tenemos una gran relación. Él dirigió este partido realmente bueno. También yo tengo que jugar un poco mejor en algunos momentos. Hoy estamos contentos con esta primera victoria”, concluyó.

