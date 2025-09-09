El HISTÓRICO debut de una joven promesa de la NFL llena de ilusión a la afición

Durante los primeros tres cuartos de acción en el mítico Soldier Field de Chicago, incluso el más optimista aficionado a los Minnesota Vikings albergaba dudas sobre J.J. McCarthy. El joven quarterback no daba señales de vida durante un rocoso debut en la ciudad de los vientos. Sin embargo, y como ha sido el caso desde que brillara con Michigan, respondió a la hora grande para darle a su equipo el triunfo en el Monday Night Football frente a los Bears.

Con tres touchdowns en el episodio final - un par por aire y el otro por tierra - el mariscal de campo de segundo año le arrebató el triunfo de las garras a los Osos y de pasó se codeó con algunas leyendas de la NFL. McCarthy, que se fue al medio tiempo con tan solo 48 yardas aéreas, se convirtió en el primer quarterback de los Vikings que lanza múltiples pases de anotación en su debut desde que lo hiciera Fran Tarkenton en 1961, también ante los Bears y en la Semana 1.

Por si fuera poco, se unió a Steve Young como los únicos dos quarterbacks que han superado déficits de doble dígito en el último cuarto durante los pasados 45 años para ganar en su presentación.

Quizá su mejor pase de la noche fue en conexión con Aaron Jones para darle la ventaja a Minnesota con más de nueve minutos restantes en el partido. Aprovechando la buena protección de su línea, McCarthy dio tiempo a su corredor de vencer la cobertura de Noah Sewell y colocó el ovoide entre el safety y el linebacker para el touchdown.

Finalizó la velada completando 13 de 20 para 143 yardas y con dos envíos anotadores, más uno por tierra. Lo importante fue que mostró resiliencia al sobreponerse a una costoso intercepción que fue devuelta hasta la zona prometida en el tercer cuarto. Su actuación dejó buenas sensaciones en general y parece justificar la apuesta del equipo por él.

Próximos partidos de los Minnesota Vikings

- Domingo 14 de septiembre: vs Atlanta Falcons - 6:20 P.M. (TCM)

- Domingo 21 de septiembre: vs Cincinnati Bengals - 11:00 A.M. (TCM)

- Domingo 28 de septiembre: vs Pittsburgh Steelers - 7:30 A.M. (TCM) - Desde Irlanda*

