Así le fue a Abraham Ancer y Carlos Ortiz HOY 2 de agosto en Golf en París 2024

Actividad de mexicanos en el Golf. Abraham Ancer y Carlos Ortiz entrarán en acción en la Segunda Ronda en París 2024, luego de una primera que no fue lo que hubieran esperado, pero que este viernes 2 de agosto tendrán una segunda oportunidad para poder empezar a soñar con una medalla para nuestro país.

La primera salida se dio a la 1:00 AM, pero los atletas aztecas entrarán en participación un poco más tarde. Ortiz iniciará a las 2:22 AM (tiempo del centro de México); mientras que Ancer saldrá a las 4:39 AM. Por su parte, el líder Hideki Matsuyama, quien se fue ocho abajo del par el jueves 1 de agosto, arrancará su segundo día a las 3:44 AM.

¿Cómo le fue a Carlos Ortiz y Abraham Ancer en la Primera Ronda en Golf en París 2024?

Para este viernes, Carlos Ortiz, quien será el primero de los mexicanos en salir al segundo día, llega con un score de -3, en el lugar 14, y a cinco del líder, el japonés antes mencionado. De hecho, arrancó de muy buena forma la competecia, pero tras el parón por alerta de tormenta le costó trabajo volver a tener ritmo, pues en la vuelta tiro un par de bogeys y un doble bogey en el hoyo 16.

En tanto, Abraham Ancer culminó el primer día con -1. En los segundos nueve hoyos logró tirar cuatro birdies, en el 10, 11, 13 y 15; pero no pudo cerrar tan fuerte pues en los últimos dos se fue con bogeys. Ambos golfistas aztecas viven su segunda experencia en los Juegos Veraniegos.

