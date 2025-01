Pumas, el trampolín de Adalberto Carrasquilla para regresar a Europa

Pumas quiere mostrar una nueva imagen este torneo Clausura 2025 con sus nuevos refuerzos. Adalberto Carrasquilla ha llenado de ilusión a la afición felina y se perfila para tener sus primeros minutos este domingo en CU.

El jugador panameño ve a Pumas como un puente a un posible regreso al futbol del viejo continente.

“Como objetivos personales, lo primero es la adaptación a corto plazo. También llegar lo más lejos posible y levantar la copa, estando en este club. Siempre he tenido el sueño de volver a ligas importantes en Europa. Eso depende del nuevo rendimiento que tenga aquí", expresó el “Coco”.

El panameño quiere quedar en la historia de Pumas

Carrasquilla se animó a hablar sobre la posición en la que se siente más cómodo en el campo de juego.



“Mi posición natural es de volante mixto, de ‘8', como siempre lo he desempeñado en la selección y en Houston. También como medio, en los últimos dos años tuve que adaptarme en otra posición por tema de jugadores. Yo siento que aquí tengo la posibilidad de demostrar lo mejor de mí en la posición, porque juegan un estilo que me gusta, que me conviene”, afirmó Carrasquilla previo a su debut con el cuadro auriazul.

Finalmente, aseguró que Pumas está entre los clubes más grandes y ha quedado impresionado por todo lo que ofrece el club auriazul.

“El antes de Pumas, siempre ha sido un club donde históricamente ha llamado la atención porque siempre se ha mantenido en primera división, todo el trato, las instalaciones son de primer mundo. Y llegar aquí con la responsabilidad de que hay por detrás toda una afición que desea triunfo, una copa. No hay motivación más que entrenar duro”, sentenció Adalberto.

Pumas debe volver a campeonar urgente

En la actualidad, el conjunto felino tiene la presión de los 14 años que tiene sin títulos, algo que preocupa a la directiva y no es del agrado de la afición auriazul.

