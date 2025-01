Las palabras del ‘Tano’ Ortiz tras perder frente al América

Aunque Santos Laguna no parece encontrar la manera de salir del fondo de la tabla en el arranque del Clausura 2025 —peldaño que se reforzó tras la derrota 1-4 contra el América—, Fernando Ortiz ha visto pasajes destacables en la escuadra que dirige, por lo que no considera que el estrepitoso inicio de torneo refleje lo que se ha trabajado en el terreno de juego.

“La verdad, al marcador y lo que todos vimos, no coincidió el equipo; en los tres partidos del arranque del torneo, fuimos productivos a la forma de llegar, pero con errores muy marcados, eso quiere decir que no estamos pasando por un buen momento defensivo, pero generamos, el rival es importante con figuras adelante, el juego es así y debemos de aceptarlo”, dijo en conferencia.

El estratega argentino ya piensa en cambios para la próxima fecha

El ‘Tano’ adelantó que habrá modificaciones para tratar de corregir el rumbo que lleva el equipo en el semestre; sin embargo, no especificó cuáles son los puntos en los que se enfocará para la cuarta jornada.



“A nadie le gusta perder, está claro, lo mejor para todos, yo incluido, es que estamos pasando por la situación que estamos viviendo, es la realidad, mañana analizaré y veremos las variantes que habrá que hacer”, señaló.

Insistió el argentino: “Sí, es un poco de todo, es lo que dije anteriormente, nosotros creamos las situaciones muy claras, los goles de ellos, para mí, son errores puntuales, defensivos, muy claros, que no nos pueden pasar, debemos de tener correcciones semanales para que no vuelvan a pasar”.

‘Tano’ Ortiz confía en revertir la situación con Santos

Lejos de emitir un discurso que sugiriera la posibilidad de cerrar un ciclo o tomar decisiones que puedan comprometer su estadía en la comarca lagunera, el otrora estratega del América y del Monterrey manifestó su amor por el club y lo citó como un aliciente para revertir la tendencia reciente.

“No, no quiero decir palabras que no me corresponden, tengo una plantilla con la que tengo que trabajar, buscaré, analizaré, no me gusta el presente porque quiero mucho a la institución, ya veremos”, sentenció.

