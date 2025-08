Además de Nelson Deossa, la figura de Rayados que se iría de México para jugar en Sudamérica

Rayados ha sufrido varios cambios en su equipo para este Torneo Apertura 2025, donde recientemente sufrió la baja de Nelson Deossa, quien pasará a jugar en el Real Betis de España . Tras su gran Mundial de Clubes, el colombiano fue vendido en una fortuna y firmará su nuevo contrato en los próximos días. Sin embargo, no sería el único jugador en abandonar Monterrey, pues Esteban Andrada es seguido por un grande de Sudamérica.

El portero argentino tuvo un gran rendimiento durante el Mundial de Clubes 2025, pero eso no le bastó para ganarse la confianza de Domenec Torrent, quien lo relevó al banco de suplentes. Según diversos reportes, Peñarol de Uruguay se interesó en los servicios de Esteban Andrada y podrían realizar una oferta por el guardameta en las próximas horas. Cabe destacar que Rayados quedó al borde de la eliminación en la Leagues Cup pese a tener una plantilla millonaria.

@estabanandrada1 Esteban Andrada no continuará en Rayados

Lo cierto es que Andrada no podrá formar parte de la plantilla de la Pandilla para este Apertura 2025, ya que no fue registrado para jugar el torneo. Y es que en su lugar añadieron al portero Santiago Mele, reciente fichaje de Rayados. Varios clubes buscaron al argentino en este mercado de fichajes, pero no pudo ser negociado ya que hace unos días atrás fue operado en uno de sus codos.

¿Andrada podrá salir de Rayados pese a su operación?

Aún no hay oferta formal por parte de Peñarol, pero la directiva uruguaya pretende acercarse en los próximos días a Rayados para conocer la situación contractual de Andrada, además de su estado físico. Y es que el argentino se encuentra en plena etapa de recuperación tras someterse a una cirugía en el codo derecho y si bien su regreso al terreno de juego no está definido, desde Peñarol están interesados en ficharle.

¿Andrada es la primera opción de Peñarol?

Cabe destacar que Peñarol no tiene como primera opción a Esteban Andrada. Si bien el interés por el argentino es real, el ‘Manya’ está negociando con Colo Colo por el fichaje del portero Brayan Cortés. Las negociaciones se han estirado demasiado en este último tiempo, por lo que en caso de caerse el fichaje, sí irán por Andrada.