Aeropuerto de Dublin, ‘renombrado’ como Troy Parrott tras el hat trick que tiene a Irlanda en el Repechaje del Mundial 2026

Troy Parrott le ha devuelto la esperanza a Irlanda de regresar a un Mundial tras 24 años. El delantero irlandés del AZ Alkmaar marcó cinco goles en los últimos dos partidos con su selección para sumar seis puntos valiosos tras victorias ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y una remontada heroica frente a Hungría que le ha permitido a su país meterse en el Repechaje Europeo rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Aeropuerto de Dublín se renombra como Troy Parrott tras el hat trick ante Hungría

Los aficionados irlandeses se han dejado llevar por el júbilo nacional tras colarse al Repechaje rumbo al Mundial 2026 cuando parecían eliminados y el Aeropuerto Internacional de Dublin le ha rendido homenaje a Troy Parrott "cambiando" el nombre de su terminal aérea por el de su goleador.

La cuenta oficial del Aeropuerto Internacional de Dublín en X (antes Twitter) compartió una imagen editada en donde muestra el "nuevo nombre" de la terminal como Troy Parrott Airport, además de rebautizar su nombre de usuario en la red social como Troy Parrott International Airport.

Captura Aeropuerto de Dublín, ‘renombrado’ como Troy Parrott

El aeropuerto de la capital irlandesa también compartió imágenes del regreso de los jugadores a su país, así como un video en el bar de la terminal en donde los aficionados celebran el gol de último minuto de Parrott que mantiene con vida al equipo.

Antes de esta Fecha FIFA de Eliminatorias Mundialistas, Irlanda tenía pocas aspiraciones de calificar al Mundial ya que solo habían sumado una victoria y marchaban terceros del Grupo F, pero dos goles de Parrott ante Portugal y un hat trick frente a Hungría les devolvió las esperanzas.

Scenes in the Dublin Airport bar when Ireland score a 96th minute winner to secure a World Cup playoff spot! 🇮🇪 ⚽️



(A hat tip to the passenger in the cream jacket who refused to leave his baggage unattended 🧳) https://t.co/1gnB7i8ng1 — Troy Parrott International Airport 🦜 (@DublinAirport) November 16, 2025

Irlanda busca volver a un Mundial tras 24 años

La última vez que Irlanda se calificó a una Copa del Mundo fue en Corea Japón 2002 cuando llegó hasta los Octavos de Final. Posteriormente, lo más cerca que se ha quedado de volver a una justa mundialista fue rumbo a Sudáfrica 2010.

Sin embargo, una escandalosa mano dentro del área de Thierry Henry para evitar que la pelota saliera del campo y asistir a William Gallas en el tiempo extra del Repechaje acabó con el sueño.

