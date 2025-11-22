¿Cómo en el teatro? La peculiar protesta de la afición de Bayern Munich por cambios en estadios propuestos por gobierno alemán

Resulta complicado asistir a un estadio a presenciar un partido de futbol y encontrarse con una grada repleta de aficionados, pero completamente en silencio, cómo si se estuviera en un teatro, pero esto fue lo que ocurrió durante los primeros 12 minutos del encuentro entre el Bayern Munich y Friburgo por la Jornada 11 de la Bundesliga.

Afición del Bayern Munich protesta contra un plan del gobierno alemán

Los aficionados del Bayern Munich abarrotaron como cada 15 días el Allianz Arena, pero en esta ocasión presenciaron los primeros 12 minutos del encuentro en completo silencio como forma de protesta por una propuesta presentada por el Ministerio del Interior que plantea implementar medidas de seguridad en los estadios.

La propuesta de seguridad busca implementar reconocimiento facial, entradas personalizadas y seguimiento en el interior de los estadios a los espectadores, una medida que los aficionados de todos los equipos de la Bundesliga han considerado como desproporcionadas.

Tanto la afición del Bayern Munich como del resto de los clubes alemanes se manifestaron guardando silencio durante los primeros 12 minutos de los partidos, ya que aseguran que la medida solo busca perseguir a quienes van al estadio a alentar.

En cuanto al Allianz Arena, el silencio era tal que se podía escuchar las indicaciones de los jugadores a través de la transmisión internacional, tal como en tiempos de la pandemia, aunque en aquel momento los estadios se encontraban completamente vacíos.

Thilo Schmuelgen/REUTERS Aficiones de varios equipos de la Bundesliga se sumaron a las protestas

La Bundesliga se manifiesta por las nuevas medidas de seguridad en Alemania

El pasado domingo 16 de noviembre, unos 20 mil aficionados de 50 clubes se manifestaron en Leipzig en contra de las propuestas del Ministerio del Interior.

La medida será analizada entre el 3 y 5 de diciembre durante la próxima Conferencia de Ministros del Interior de Alemania en donde el tema central será la seguridad en los estadios.

