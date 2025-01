Afición de Cruz Azul explota tras anunciar su nueva casa para el Clausura 2025

Cruz Azul jugará como local en el Estadio Olímpico Universitario durante el Clausura 2025. Este miércoles 8 de enero, la Liga BBVA MX y el club celeste anunciaron el cambio de sede de la Máquina, de cara al nuevo torneo, y será la casa de los Pumas, en el Pedregal.

A través de un comunicado de ambas partes, se hizo oficial la mudanza, luego de que argumentarán que los aspectos relacionados con la logística, seguridad, infraestructura y accesibilidad para los afición, era el motivo del cambio para este nuevo año.

Aficionados explotan con Cruz Azul tras anunciar como sede de locales CU

El cambio no cayó del todo bien en la afición de Cruz Azul, pues lo de hacer el anuncio oficial, los comentarios sobre la publicación fue desapruebo de los seguidores celestes, quienes expusieron que “eso no era de un equipo grande”.



A pesar de la respuesta negativa de los fans, la Máquina anunció el precio de los boletos para su primer encuentro en CU, que será ante el Atlas, este sábado 11 enero, a las 9:05 PM (tiempo del centro de México), que van desde los $210 hasta los $750 pesos mexicanos.

Los partidos que tendrá de local Cruz Azul en CU

Jornada 1 | vs Atlas | sábado 11 de enero | 9:05 PM

Jornada 3| vs Puebla | sábado 25 de enero | 5:00 PM

Jornada 6 | vs Pachuca | sábadao 8 de febrero | 9:05 PM

Jornada 9 | vs Querétaro | sábado 23 de febrero | 7:05 PM

Jornada 11 | vs Monterrey | sábado 8 de marzo | 7:05 PM

Jornada 12 | vs Atlético San Luis | sábado 15 de marzo | 7:00 PM

Jornada 14 | vs Pumas | sábado 5 de abril | 9:10 PM

Jornada 16 | vs León | martes 15 de abril | 9:05 PM