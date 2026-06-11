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Himno Mexicano con lágrimas en los ojos: una emoción indescriptible en el Estadio Ciudad de México

La emoción se apoderó del Estadio Ciudad de México cuando miles de aficionados entonaron el Himno Nacional Mexicano. Entre lágrimas, abrazos y orgullo, se vivió uno de los momentos más conmovedores de la inauguración del Mundial 2026.

Por: Azteca Deportes

Un momento que quedará para la historia.

Miles de mexicanos cantaron el Himno Nacional con el corazón en la mano durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. La emoción fue tan grande que muchos aficionados no pudieron contener las lágrimas en una noche inolvidable para el futbol mexicano.

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