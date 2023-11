¿Por qué el deportista mexicano no logra altos rendimientos?

Existen muchos ejemplos de deportistas mexicanos que pudieron llegar lejos, pero que las indisciplinas les terminaron costando, algo que aparentemente tiene una explicación, señalan expertos.

Guillermo Pérez queda fuera de selectivo

Históricamente los atletas del país sufren para ser de alto rendimiento por el rigor que necesitan en aspectos como cuidar su alimentación, buenos hábitos y arduos entrenamientos.

En este sentido, una voz autorizada como Guillermo Pérez, campeón olímpico en taekwondo en 2008, señaló los motivos que llevan a muchos buenos deportistas mexicanos a fracasar en su intento por trascender.

“Hay una disciplina relajada que hasta cierto punto creen que ellos cumplen, sin hacer lo que se debe e inclumplen reglamentos y los ponen en situaciones que más que los beneficien, los afectan. A nuestras nuevas generaciones se les hace fácil cualquier cosa”, opinó al respecto.

Los casos de futbolistas mexicanos que no cumplieron las expectatitvas

En el futbol el caso más sonado últimamente es el de Carlos ‘El Gullit’ Peña, quien tenía un futuro prometedor, era seleccionado nacional, llegó a ser fichaje ‘bomba’ de Chivas y Cruz Azul, pero ahora anda de aquí para allá apenas manteniéndose como profesional.

“No desgasto mi energía en cosas que a veces no son ciertas, pero me sirven de ejemplo, mientras tenga a la gente que me ama que el mundo ruede”, declaró el jugador mexicano ante las críticas que recibe por lo que la fiesta le ha provocado a su carrera.

Sin embargo, el problema de las indisciplinas podría tener una explicación científica, que va más allá del tema cultural y de la falta de rigor que hay en el entorno deportivo mexicano.

“No es un factor que uno escoja, los hombres tardamos más tiempo en llegar a la madurez, lo vemos en un terreno de juego, en una grada y si agregamos alcohol, estrés colectivo, todavía disminuye más la conectividad”, indicó el neurólogo Eduardo Calixto.

No obstante, lo peor de todo en esta problemática para los atletas mexicanos es que la sociedad muchas veces en lugar de condenarlos, los toma como ejemplos.

“Me parece que el caso de los equipos mexicanos es representativo, por una parte rechazamos y no permitimos que haya excesos en el mundo deportivo, que haya fiestas y celebraciones sobre todo cuando hay derrotas, pero por el otro lado de alguna manera son una especie de antimodelos, antihéroes, que celebramos porque son rebeldes y se parecen a nosotros”, opinó César Rebolledo González, sociólogo e investigador.