Este sábado 25 de septiembre no es un día cualquiera para el futbol mexicano, es día de Clásico Nacional. A las 21:00 hrs. Tiempo del centro de México, América recibirá a las Chivas en duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Grita México Apertura 2021.

El duelo entre capitalinos y jaliscienses se ha venido calentando a lo largo de la semana con distintas declaraciones y publicaciones en redes sociales de ambos lados, pero lo verdaderamente importante vendrá cuando el árbitro inicié el encuentro.

Actualmente, América y Guadalajara viven realidades contrastantes en el certamen. Mientras los dirigidos por el argentino Santiago Solari marchan como líderes con 20 puntos, el Rebaño Sagrado se encuentra en el noveno puesto con 13 puntos. A pesar de haber ganado su último encuentro frente a Pachuca, el domingo pasado se dio a conocer la destitución del entrenador Víctor Manuel Vucetich, porque la directiva no estaba conforme con el desempeño del plantel. Marcelo Michel Leaño será el encargado de dirigir a los rojiblancos en el Coloso de Santa Úrsula, luego de haber sido designado como director técnico interino.

Atlas frente a León y Tigres ante unos Pumas que solo tienen una victoria en la competencia y buscan salir de la antepenúltima posición de la tabla, son los otros dos partidos que componen la jornada sabatina en el futbol mexicano.

Mientras tanto en Europa, destacan los duelos entre el Real Madrid y Villlarreal y Chelsea frente a Manchester City. El Paris Saint-Germain de Lionel Messi también tendrá actividad, pero el argentino no podrá ver minutos debido a una lesión en la rodilla que lo tiene fuera de las canchas.

En cuanto a la participación de los mexicanos en el futbol del viejo continente, el central Johan Vásquez tiene una nueva oportunidad de debutar con el Genoa, cuando reciban al Hellas Verona. Una vez más, el exjugador de los Pumas ha entrado en la convocatoria.

Agenda deportiva sábado 25 de septiembre

Fórmula Uno

Clasificación Gran Premio de Sochi 07:00 hrs.

Jornada 10 Torneo Grita México 2021 Liga BBVA MX

Atlas vs. León 17:00 hrs.

Tigres vs. Pumas 19:00 hrs.



América vs. Chivas 21:00 hrs.

Jornada 7 Liga Española

Alavés vs. Atlético de Madrid 07:00 hrs.

Valencia vs. Athletic Club de Bilbao 09:15 hrs.

Real Madrid vs. Villarreal 14:00 hrs.

Jornada 6 Liga Premier

Chelsea vs Manchester City 06:30 hrs.

Manchester United vs. Aston Villa 06:30 hrs.

Jornada 6 Serie A

Spezia vs. Milán 08:00 hrs.

Inter de Milán vs Atalanta 11:00 hrs.

Genoa vs. Hellas Verona 13:45 hrs.

Jornada 8 Liga Francesa

PSG vs. Montpellier 14:00 hrs.

Jornada 6 Bundesliga

Borussia Monchengladbach vs. Borussia Dortmund 11:30 hrs.

Boxeo

David “Rey” Picasso vs. Alfredo Mejía