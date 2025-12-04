Gilberto Mora se irá a Europa; su agente confirma cuándo dará el siguiente paso de su carrera

En estos momentos que la competencia de alto nivel se terminó para el muchacho de 17 años, las personas están al pendiente de lo que pasará para Gilberto Mora en el futuro inmediato. Aunque no es una situación totalitaria, no parece que la venta se concrete en el mercado invernal y algunos indicaron que la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría ser un trampolín. Sin embargo, su agente ya indicó que el muchacho saldrá con o sin experiencia mundialista. Aquí los detalles.

¿Qué comentó la agente de Gilberto Mora sobre la Copa Mundial de la FIFA?

Los distintos reportes desde los medios han indicado que el plan con el muchacho de Tuxtla Gutiérrez es concretar una venta histórica dentro del futbol mexicano. Es decir, al estilo de compras anticipadas de jóvenes promesas, tal como lo hacen los grandes clubes europeos. Los casos más mediáticos son Estevao al Chelsea, Vitor Roque al Barcelona o Endrick al Real Madrid.

Y precisamente su agente no se ha detenido en indicar que Gil Mora es una joya en bruto, por lo que una de sus piernas vale más de 15 millones de dólares. Con eso, se indica que el plan también es que con participación en el torneo veraniego de 2026 o no… Gilberto dé el salto a un contexto favorable.

"Para mí necesita un espacio donde el entrenador va a confiar en él… La verdad es que es un chico de 17 años que está al otro lado del mundo de una visión europea. Entonces, para mí es más importante un entrenador de calidad que entienda quién es y que tenga tiempo, espacio, disposición para desarrollar un joven… Pero en un equipo competitivo, porque este chico debe tener competición, todo es muy fácil para él", palabras de su agente para ESPN.

@lasexta_ 🌟 Es la sensación en México y ya se le relaciona con el Real Madrid. Es Gilberto Mora, centrocampista, y tiene 16 años. Su representante, Rafaela Pimenta, confirma que se le relaciona con el club blanco. #realmadrid #madrid #fichajes #mercadodefichajes #gilbertomora #futbol ♬ sonido original - laSextatv

¿Quién es la agente de Gilberto Mora?

Con 52 años, Rafaela Pimenta es una de las agentes más importantes del mundo futbolístico. Tras el fallecimiento de Mino Raiola, ella se quedó con el negocio de la agencia de múltiples futbolistas a nivel mundial. Y justamente a ese contexto llegó Gil Mora, quien ve en la ex abogada brasileña una oportunidad enorme de convertirse en historia dentro del balompié mexicano. Ya lo dijo ella: “Siempre juega como si fuera el último proyecto de su vida. Lo demostró en su última participación... tenía la mano recién operada y aun así siguió entrenando para defender a su país. Su próximo paso no depende del Mundial, depende de él mismo”.