¡DE ROJA!: Julio González agredió a Ángel Sepúlveda y el árbitro no lo vio

Cruz Azul le pasó por encima a los Pumas en los cuartos de final de Torneo Clausura 2024. La Máquina venció 0-2 a domicilio en el compromiso de ida, y en la vuelta en el Estadio Ciudad de Los Deportes hubo cierto nerviosismo por parte de la afición cementera con el primer gol de los universitarios, pero finalmente los locales enderezaron el barco y el encuentro terminó 2-2.

Sin embargo, el duelo capitalino se empezó a calentar desde el empate un gol de La Máquina, y aún más con el segundo gol que sentenciaba toda oportunidad para el cuadro dirigido por Gustavo Lema.

Cruz Azul fue muy superior a Pumas en la Ida de los Cuartos de Final

Ante ello, el árbitro central tuvo que intervenir en varias ocasiones para poner orden dentro del terreno de juego debido a algunos conatos de bronca, aunque se le escaparon algunas acciones merecedoras de sanción.

En una de las tomas que circulan a través de las redes sociales, se observa al guardameta de los Pumas, Julio González, propinar un codazo en el rostro al delantero de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda, en una acción que merecía la tarjeta roja para el arquero. Sin embargo, el árbitro central Daniel Quintero al parecer no se percató de la agresión, algo que parece increíble, pues se encontraba a centímetros de González, y su mirada apuntaba hacia él.

Te puede interesar: VIDEO: El increíble autogol del Dibu Martínez en el Aston Villa vs Liverpool

¿Qué pasó aquí, @LigaBBVAMX?



¿Este codazo de Julio González a Ángel Sepúlveda se va a quedar como si nada?



😡😡😡😡😡



¡Merece un castigo ejemplar!#XLaDécima pic.twitter.com/LVkmfsunxX — Crackzul (@Crackzul) May 13, 2024

Esto desató la rabia en redes sociales, pues la afición de La Máquina se volcó en contra del guardameta e incluso le recordó que previo a la serie dijo que su equipo “sería local en ambos estadios”.

Te puede interesar: Director Técnico de Pumas explota contra el arbitraje

Gustavo Lema explota contra el arbitraje

Cabe destacar que el propio director técnico de la UNAM, Gustavo Lema, se quejó con insistencia sobre el arbitraje sobre la cancha del inmueble de la Colonia Noche Buena.

“El VAR es una herramienta espectacular, el arbitraje aquí es bueno, pero hoy ameritaba un árbitro con más experiencia, hoy se marcaba lo que gritaba la tribuna. Me voy dolido con el arbitraje, hay un penal en el primer tiempo que no se marca y otro más en el segundo tiempo. No estuvo a la altura (el arbitraje) del partido”, acusó el timonel.