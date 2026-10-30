Ajax vs AZ Alkmaar; la hora para VER EN VIVO a Mateo Chávez en la Jornada 11 de la Eredivisie

La Jornada 11 de la primera división en los Países Bajos promete ser una de las más intensas y entretenidas de la temporada 2026 – 2027, pues uno de los duelos que acapara por completo las miradas es aquel que enfrentará al Ajax contra el AZ Alkmaar, equipo de Mateo Chávez.

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Se trata de un compromiso que se disputará entre dos equipos que están en la zona alta de la tabla general y que cuenta con individualidades por demás interesantes, motivo por el cual se espera que Mateo Chávez, canterano de Chivas, sea titular en el esquema defensivo del AZ.

¿Cómo llega Mateo Chávez y el AZ Alkmaar a este juego ante el Ajax?

Después de un inicio de temporada por demás espectacular en la Eredivisie, en donde incluso llegaron a ser líderes de la competición con un Mateo Chávez en un gran estado de forma, la realidad es que el último mes ha sido de pesadilla para el AZ Alkmaar, al menos, en el plano local.

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El cuadro rojiblanco registra tres duelos consecutivos sin obtener el triunfo y, en ellos, solamente acumula 1 de 9 puntos posibles al contabilizar un empate y dos derrotas. Estos resultados hicieron que el AZ pasara el primer lugar a, ahora, estar en el quinto puesto de la clasificación.

Por tal motivo, este partido ante el Ajax luce fundamental para las aspiraciones del equipo de Mateo Chávez toda vez que se medirá al segundo lugar de la clasificación, por lo que si logra el triunfo en calidad de visitante podrá superarlo en puntos al registrar actualmente 20 unidades por 21 de su rival.

¿Cómo, cuándo y a qué hora ver el Ajax vs AZ Alkmaar?

Se trata, sin duda, de uno de los duelos más atractivos que habrá este fin de semana en la Eredivisie 2026 - 2027. El AZ Alkmaar visitará la cancha del Johan Cruyff Arena para buscar el triunfo ante el Ajax, en un duelo que comenzará a las 14:00 horas y se podrá ver a través de Disney Plus.