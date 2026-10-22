Al Faisaly vs Al Nassr; la hora para VER EN VIVO a Cristiano Ronaldo en la Jornada 11 de Arabia Saudita

El último partido no fue el mejor para Cristiano Ronaldo, quien si bien obtuvo un nuevo triunfo de la mano del Al Nassr perdió una ocasión clara de peligro al fallar un penal, situación que buscará cambiar este fin de semana cuando su club juegue como visitante contra el Al Faisaly.

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En la búsqueda de los 1,000 goles Cristiano Ronaldo entiende que estos duelos del Al Nassr son fundamentales para lograr tal objetivo antes de retirarse del profesionalismo. Es por eso que el compromiso contra el Al Faisaly toma tintes más importantes más allá del resultado como tal.

¿Cómo llega el Al Nassr y Cristiano Ronaldo a este partido contra el Al Faisaly?

Después de nueve fechas disputadas hasta ahora, el Al Nassr se encuentra en la tercera posición de la tabla general en la Liga de Arabia Saudita luego de registrar 22 unidades tras siete victorias, un empate y una derrota, así como 20 goles a favor por únicamente siete en contra.

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على ذكرى الأمس .. هـدفٌ جلب النقـاط الثـلاث 🤩 https://t.co/hlsZq2iWy1 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 21, 2026

Es así como el Al Nassr parte como el amplio favorito pese a su etiqueta de visitante toda vez que el Al Faisaly se encuentra en la posición 14 de 18 luego de registrar una victoria por cuatro empates y cuatro descalabros, por lo que las apuestas se decantan a favor del conjunto amarillo.

En cuanto a Cristiano Ronaldo, vale decir que el astro portugués acumula un total de ocho compromisos en la primera división de Arabi Saudita en la temporada actual, registrando 603 minutos y cuatro anotaciones, motivo por el cual entiende que este es el momento perfecto para presentarse nuevamente en la pizarra.

¿Cuándo y dónde ver a Cristiano Ronaldo en el Al Faisaly vs Al Nassr?

Cristiano Ronaldo volverá a la acción en un partido que, a priori, luce de trámite para el Al Nassr en la búsqueda de la institución amarilla por sumar un campeonato más en su historia. Este partido se llevará a cabo el viernes 23 de octubre en punto de las 7:30 horas y se podrá disfrutar a través de Fox One.

