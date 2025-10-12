deportes
Noticias
Azteca Deportes
Box Azteca
‘Alacrán’ Berchelt vs Edixon Pérez: Ver EN VIVO y GRATIS la pelea de hoy sábado 11 de octubre: resultado online

Miguel Alacrán Berchelt EN VIVO

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
quien-es-record-edixon-perez-rival-alacran-berchelt.jpg
X: Azteca Deportes

Llegó el día del retorno de Miguel ‘Alacrán’ Berchelt al ring, tras casi nueve meses de descanso para enfrentar a Edixon Pérez en una pelea de 10 rounds en peso ligero, que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación . El combate situará en dónde está parado Alacrán Berchelt y el momento que vive pensando en una posible pelea titular por el cetro ligero del CMB.

‘Alacrán’ Berchelt, de 33 años de edad se mide ante un Edixon Pérez que es experimentado y que viene a México a buscar un triunfo para aguadarle la fiesta al Alacrán, quien en la semana lanzó una amenaza, esperando que el rival aguante el veneno de su picadura.

Berchelt, una figura del boxeo mexicano

Alacrán Berchelt fue campeón superpluma del Consejo Mundial del Boxeo y tuvo seis defensas exitosas hasta que se encontró con Oscar Valdez quien le arrebató el cetro de campeón mundial, luego contra Nakatila le propinó otra derrota y su carrera entró en un socavón.

Pero sus mejores años y peleas quedan en los anaqueles de la historia. Ahora Berchelt tiene tres victorias al hilo y quiere la cuarta en este segundo aire.

¿Quién es Edixon Pérez, el rival de Alacrán Berchelt?

Edixon Pérez tiene 33 años, la misma edad que Alacrán Berchelt. Es apodado El Cabezón y tiene una marca de 30 victorias con 24 nocauts, con 13 derrotas y cuatro nocauts, además de un empate.

Nació en Ciudad Bolivar en Venezuela y desde el 19 de octubre del 2013 comenzó su carrera en el pugilismo.

Su última pelea fue el 28 de junio de este año venciendo en tres rounds a Ricardo Acuña.

En sus últimas cinco peleas, tiene tres derrotas y dos victorias, pero su pegada y talento son interesantes por lo que Berchelt tendrá que ir con una buena estrategia para salir vencedor.

Alacran Berchelt boxeo pelea 11 de octubre
ZANFER

‘Alacrán’ Berchelt vs Edixon Pérez: Ver EN VIVO y GRATIS la pelea de hoy sábado 11 de octubre: resultado online

'Alacrán' Berchelt, en grandes condiciones físicas

Instagram:alacranbercheltoficial

