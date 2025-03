Alan David ‘Rey’ Picasso rompe el silencio sobre pelea contra Naoya Inoue ¿Se enfrentarán próximamente?

El peleador mexicano Alan David ‘Rey’ Picasso , participó en el Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo, en donde dio detalles de esa latente pelea en contra del japonés Naoya Inoue, aclarando esas expectativas que lo colocaban como el contrincante del invicto campeón indiscutido.

Esa pelea para el mes de mayo en Las Vegas, contra Inoue, de momento no se tiene firmada y todo apunta a que no ocurrirá y Picasso quiso dejar en claro que su deseo era enfrentarlo, validar la posición de rival mandatorio por el CMB y dejar el terreno de promesa del boxeo para ir por los grandes.

Te podría interesar: Filtran imagen de ‘Canelo’ frente a Jaime Munguía en pleno entrenamiento

David Picasso, no tendría pelea en mayo ante Inoue; no le tiene miedo

De 24 años de edad, Rey Picasso tiene una carrera que comenzó en 2017 en el terreno profesional y hasta ahora lleva marca invicta de 3 victorias con 17 nocauts, además de un empate.

Con su juventud, enfoque, récord invicto y racha positiva, estaba en franca posición para medirse ante Inoue, pero se especuló que Picasso no aceptó una propuesta de la pelea, algo que el mexicano descartó.

“No me rajé, a ir por el título y enfrentar a Inoue. Es un examen de vida, significa graduarme ante todos ustedes. No he recibido alguna propuesta ni contrato. Yo quiero pelear el 4 de mayo contra Inoue”, dijo en el Martes de Café, el peleador.

Te podría interesar: Boxeo sí estaría en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

Estando en la primer semana de marzo, y a casi dos meses de esa pelea, parece estar tarde un acuerdo, pero Inoue no ha hecho un anuncio oficial por lo que aún parece haber una esperanza.

Sin embargo, el promotor de Rey Picasso, Fernando Beltrán, mostró en recientes horas, una visita a la Ciudad de México en la que se juntó con Mauricio Sulaimán para darle rumbo a lo que viene en la carrera de Picasso.

No se sabe si esa reunión de trabajo fue pensando en Inoue o en alguien más, como Luis ‘Pantera’ Nery.