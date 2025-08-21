Es el nuevo delantero de Pumas y solo jugó 89 minutos en 7 partidos con el América

Ya con el Apertura 2025 iniciado, los Pumas de la UNAM confirmaron la llegada de Alan Medina, el atacante que llega para generar competencia en la delantera de los pupilos de Efraín Juárez.

Medina llega procedente del Querétaro, con quienes disputó 28 partidos en total, pero no anotó en ninguna ocasión. Previo a esto, tuvo paso por el Mazatlán, Juárez, Necaxa, Toluca e incluso por el América, uno de los acérrimos rivales de los Pumas.

Los refuerzos de Pumas para el Apertura 2025

El conjunto de Pedregal le dio la bienvenida al atacante mexicano a través de redes sociales: “Un nuevo Puma llega a Ciudad Universitaria, con mucha garra y velocidad, Alan Medina portará los colores azul y oro. ¡Bienvenido, Alan!” Obtener a este jugador fue como préstamo, pues su ficha permanece con los Gallos Blancos.

Se une a Aaron Ramsey, Keylor Navas, José Juan Macías, Álvaro Angulo y Pedro Vite como una reestructura de la directiva auriazul para regresar a puestos de protagonismo, así como para hacerle competencia a los atacantes auriazules.

El paso de Alan Medina por el Club América

Alan Medina ha tenido paso por múltiples clubes. Su mejor rendimiento se dio con los Diablos Rojos, donde disputó 36 partidos anotando cuatro goles y con los Bravos, con quienes disputó 30 partidos y seis goles, pero también tuvo paso por el América.

Su paso como azulcrema fue breve y limitado en impacto. Durante los seis meses que estuvo con el equipo disputó únicamente siete partidos en los que nunca logró anotar; incluso durante esos siete partidos sólo pudo jugar 89 minutos. Justamente salió de Coapa como préstamo para jugar con Necaxa, Juárez y Mazatlán. Fue en julio de 2024 que se acabó el préstamo y que las Águilas decidieron terminar su contrato.