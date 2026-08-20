Apenas llegó al club, pero la afición ya lo quiere fuera de Cruz Azul por esta razón

Cruz Azul registró su segunda derrota de la temporada luego de caer en calidad de visitante frente a los Xolos de Tijuana, en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026 que trajo consigo el tercer descalabro desde que Joel Huiqui tomó el mando del conjunto celeste.

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Xolos derrotó 2-1 a Cruz Azul gracias a una gran actuación de Gilberto Mora e Ignacio Rivero, los artífices de las dianas fronterizas. Esta situación, además, generó la molestia de un sector de la afición cementera con un jugador en específico, el cual recientemente llegó a la institución.

¿Quién fue el jugador más criticado de Cruz Azul tras la derrota ante Xolos?

Este mercado de fichajes ha sido uno de los más discretos en el pasado reciente de Cruz Azul, pues hasta ahora la directiva celeste ha consumado el alta de dos futbolistas para reforzar su banca. El primero de ellos fue Juan José Calero, mientras que el segundo es Alán Montes.

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Fue precisamente el defensor central, hermano de César Montes, quien recibió una serie de críticas en redes sociales de parte de la comunidad cementera, sobre todo, por la participación que tuvo en el segundo tanto de Xolos luego de no poder controlar a Gilberto Mora en el mano a mano.

Cabe mencionar que Alán Montes fue titular en este compromiso luego de las bajas de Gonzalo Piovi y Willer Ditta, los cuales no fueron convocados para este compromiso debido a lesiones. Así, Montes tuvo que hacer mancuerna con Jesús Orozco Chiquete y Erik Lira.

¿Alán Montes será titular en el próximo juego frente al Atlas?

Si bien Gonzalo Piovi volverá a las canchas hasta dentro de algunas semanas, la directiva de Cruz Azul ya espera contar con el regreso de Willer Ditta, por lo que todo haría indicar que el colombiano sería el titular junto a Orozco Chiquete en el duelo ante Atlas, programado para este sábado a las 9 de la noche.