Desde Argentina dicen que Cruz Azul busca a un titular de Boca Juniors

Cruz Azul aún no se despide del mercado de fichajes. Este inicio de temporada ha sido complicado para Joel Huiqui y su equipo. Fue una dificultad encontrar resultados regulares, donde incluso existió una eliminación tempranera en la Leagues Cup en el medio. Ya con el sector derecho de la defensa renovado con la llegada de Alan Mozo, la directiva del cuadro cementero apuntaría a reforzar su delantera.

Tanto el cuerpo técnico como la cúpula de Cruz Azul tendría el deseo de sumar peso ofensivo al equipo. La intención es concretar la llegada de un nuevo delantero que pueda pelear por un lugar con Nicolás Ibáñez. En este contexto, medios argentinos señalan que La Máquina se habría fijado en uno de los jugadores titulares de Boca Juniors, uno de los equipos más importantes del balompié sudamericano.

Cruz Azul se fija en Miguel Merentiel

Desde Argentina remarcan que Cruz Azul volvió a mostrar interés en el fichaje de Miguel Merentiel, delantero uruguayo que es habitual titular en el ‘Xeneize’. Fuentes indican que el cuadro cruzazulino se habría interesado en él gracias a su extensa experiencia en el futbol sudamericano y a su capacidad goleadora que le ha permitido colarse entre los máximos goleadores en la historia de Boca Juniors.

Miguel Merentiel fue la gran figura de Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Sin embargo, la información disponible remarca que Cruz Azul no tiene negociaciones avanzadas ni mucho menos. Solo se trató de un acercamiento para conocer la situación actual del futbolista y tener un panorama de cómo debería abordar la directiva su fichaje. De todos modos, La Máquina aún tiene tiempo para tratar de alcanzar un acuerdo con la cúpula del equipo argentino.

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Merentiel cuenta con contrato hasta diciembre de 2027, por lo que La Máquina deberá negociar sí o sí para comprar su carta. Desde el ‘Xeneize’ no tendrían intenciones de dejar ir a su goleador, aunque una oferta excelente en lo económico podría cambiar su parecer. Todo está en manos de Cruz Azul, ya que el equipo mexicano deberá accionar para ir en busca de su fichaje.

Crédito: Mexsport

Hasta cuándo tiene tiempo Cruz Azul para cerrar fichajes

Cruz Azul tiene hasta el próximo viernes 11 de septiembre a las 23:59 horas, tiempo del centro de México, para registrar nuevos jugadores ante la Liga BBVA MX. Por lo tanto, la directiva todavía cuenta con una semana para avanzar por Miguel Merentiel o concretar la llegada de otro delantero para el Apertura 2026.

En el caso del atacante uruguayo, La Máquina necesitaría alcanzar un acuerdo con Boca Juniors, definir las condiciones personales del futbolista y presentar toda la documentación antes de que venza el plazo. Al tener contrato vigente hasta diciembre de 2027, Merentiel no podría llegar como agente libre ni ser registrado después del cierre del mercado.

El margen todavía existe, pero Cruz Azul deberá acelerar cualquier negociación si pretende sumar peso ofensivo. Una vez que comience el sábado 12 de septiembre, el conjunto cementero ya no podrá contratar futbolistas procedentes de otro club para el presente torneo.