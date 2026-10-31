ÚLTIMA HORA: Hormiga González es BORRADO del Olympiakos por su nuevo DT, registra su segundo partido sin ser titular y 45 días sin anotar

Tarde dulce para el Olympiacos en lo colectivo, pero amarga en lo individual para la ‘Hormiga’ González. El conjunto del Pireo venció en un electrizante 3-2 al Kifisia en el marco de la Jornada 9 de la Superliga de Grecia, resultado que catapultó al equipo directamente a la cima del campeonato y que por lo menos dormirá líder este día. Sin embargo, la nota discordante para la afición mexicana fue la absoluta ausencia de Armando 'La Hormiga' González, quien permaneció los noventa minutos relegado en el banquillo de suplentes.

¡PUMAS RUGE ANTE PUEBLA! ¡GOLAZOS, FALLAS Y POLÉMICA DEL VAR EN UN PARTIDAZO!

El estratega Imanol Alguacil apostó por una rotación en la parcela ofensiva que no favoreció al atacante azteca. Es el segundo partido consecutivo en el que 'La Hormiga' no ve acción en el terreno de juego, una clara señal de que ha perdido terreno en las preferencias del técnico español para ocupar el puesto de delantero centro titular.

Marius Mouandilmadji anota en el triunfo del Olympiacos

Para colmo de males en la competencia interna por la titularidad, su principal rival en la posición, Marius Mouandilmadji, aprovechó al máximo la oportunidad brindada por Alguacil. El ariete chadiyano firmó una destacada actuación anotando el segundo gol del encuentro, un certero remate que no solo encarriló la victoria del Olympiacos, sino que además le otorga un sólido respaldo ante los ojos del cuerpo técnico para mantenerse en el cuadro estelar.

Mes y medio sin conocer el gol ‘La Hormiga’ González

El panorama comienza a tornarse cuesta arriba para el canterano mexicano, quien atraviesa una severa sequía goleadora. La Hormiga acumula ya 45 días sin mecer las redes; su última anotación se remonta al pasado 16 de septiembre, cuando se hizo presente en el marcador frente al Jagiellonia en el marco de la UEFA Europa League. Desde entonces, la pólvora del atacante azteca se ha enfriado por completo, reduciendo la confianza que el entrenador le había otorgado a inicios del certamen.

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Aunque el Olympiacos celebra el liderato general de la liga griega tras una exhibición de carácter y volumen de juego, 'La Hormiga' González enfrenta momentos de incertidumbre y alta presión. Con Mouandilmadji respondiendo con goles y la exigencia al máximo en la recta crucial de la temporada, el delantero mexicano deberá redoblar esfuerzos en los entrenamientos para romper la inercia negativa, convencer a Imanol Alguacil y recuperar los minutos perdidos en la punta del ataque del gigante heleno.

