Juego de la Liga BBVA MX HOY sábado 31 de octubre; partidos de la Jornada 15 del Apertura 2026

Continúa la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este sábado 31 de octubre con cuatro encuentros donde todos los equipos protagonistas se juegan su pase a la Liguilla destacando el duelo entre las Águilas del América vs Diablos Rojos del Toluca.

¡PUMAS RUGE ANTE PUEBLA! ¡GOLAZOS, FALLAS Y POLÉMICA DEL VAR EN UN PARTIDAZO!

Pachuca vs Tigres - Estadio Hidalgo - 17:00 horas

La urgencia de liguilla se cita en el Estadio Hidalgo. Pachuca llega motivado tras romper una racha de cinco juegos sin ganar al vencer 1-2 al América de visita, colocándose a cuatro puntos de la Liguilla. Sin embargo, los dirigidos por Benjamín Mora arrastran una vulnerabilidad defensiva con seis partidos seguidos encajando gol y registran la peor marca como local del certamen (E3, P3).

En la acera opuesta, Tigres vive horas bajas: acumula tres partidos sin ganar y está un punto abajo de los hidalguenses. Los de Víctor Manuel Vucetich rozan una eliminación que no sufren desde 2014, urgidos por romper una sequía de victorias como visitante que se arrastra desde febrero (E6, P8). Batalla límite de pronóstico reservado.

Monterrey vs Tijuana - Estadio BBVA - 19:05 horas

Monterrey salta al terreno de juego con el objetivo prioritario de ratificar su condición de aspirante al título y consolidarse en la zona alta de la tabla. La escuadra regia despliega un fuerte arsenal ofensivo, apoyados por una plantilla con suficiente profundidad para someter al rival a través de la posesión y el desborde por los costados.

Por su parte, Tijuana llega decidido a romper pronósticos mediante un bloque ordenado que buscará aprovechar el futbol de su joven estrella Gilberto Mora. Se anticipa un choque táctico vibrante donde la efectividad en las áreas dictará sentencia.

Guadalajara vs Atlante - Estadio Akron - 19:07 horas

Guadalajara vive un momento dulce. Tras vencer 1-0 a Monterrey a domicilio y hilar triunfos consecutivos por la mínima, el Rebaño ostenta solo una derrota en nueve partidos (G4, E4, P1). Respaldado por la mejor defensiva del Apertura 2026, apenas 12 goles permitidos, una victoria dejaría a los tapatíos a un paso de sellar su boleto a la Liguilla.

En contraste, Atlante navega en la incertidumbre. La derrota 1-0 ante Atlético de San Luis significó su caída número tres en cuatro duelos (G1). Lastrados por una severa sequía goleadora, los Potros merodean la zona baja y necesitan dar la campanada para mantener vivas sus ínfimas esperanzas de Liguilla.

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América vs Toluca - Estadio Banorte - 21:10 horas

América recibe a Toluca sumido en dudas. Pese a hilar dos cotejos sin victoria (E1, P1), las Águilas se mantienen en la cima con 28 puntos. Sin embargo, en el Estadio Banorte se encienden las alarmas: acumulan cuatro duelos sin ganar en casa (E3, P1), su peor racha del año, aunque presumen haber marcado en cada presentación de local.

Por su parte, el Toluca de Antonio Mohamed arrastra seis partidos sin ganar (E4, P2). Con tres salidas sin sumar de a tres (E2, P1) y un historial adverso de cinco visitas a las Águilas sin triunfo (E1, P4), el cuadro escarlata urge de una victoria para asegurar su boleto a la Liguilla.

