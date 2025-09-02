¡Insólito! Jugador aún registrado con Pumas es anunciado como refuerzo bomba en Australia

Luego de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 y de cara a la pausa por la Fecha FIFA, Pumas va a tener otra baja en su plantilla. Dirigidos por Efraín Juárez, el Club Universidad Nacional viene de vencer al Atlas en el Estadio Olímpico Universitario, resultado con el que obtuvieron su primer triunfo de la campaña en el Estadio Olímpico Universitario. Sumando los tres puntos en casa, el cuadro del Pedregal se ubica en el lugar 10 de la tabla general con un registro de 9 unidades, resultado de dos victorias, tres empates y dos derrotas.

En el sitio oficial de la Liga BBVA MX y hasta este martes 2 de septiembre, Piero Quispe sigue apareciendo como jugador de Pumas, sin embargo, el mediocampista peruano ya tiene un acuerdo con su nuevo equipo, mismo que ya dio un adelanto de su fichaje para presentar a su nuevo elemento el 3 de septiembre.

El jugador que será baja de Pumas para jugar en Australia

Mediante redes sociales, Sydney FC ha publicado la bandera de Perú dando una pista de su nuevo jugador, quien llega a Australia tras haber acordado su salida de Pumas, cuadro con el que tenía contrato hasta mediados de 2026.

Jugando para el cuadro auriazul, el futbolista de 24 años de edad tuvo un registro de 71 partidos disputados con marca de cinco goles y cuatro asistencias. Su salida se da debido a que el conjunto del Pedregal buscaba liberar una plaza de extranjero para traer a otro delantero.

De acuerdo a diversos reportes, la salida de Piero Quispe sería a manera de préstamo por un año con opción a compra. Actualmente, Sydney FC se encuentra reforzando su plantilla para encarar la Temporada 2025/26 de la A-League en Australia. Tras la campaña 2024/25, Melbourne City obtuvo su segundo campeonato.

En su momento, se dijo que Nathan Silva se iba a ir de Pumas, no obstante, se cayeron las negociaciones con el Vasco da Gama y el zaguero de Brasil va a continuar defendiendo al Club Universidad Nacional.

