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Aleco Irarragorri es sometido a cirugía de urgencia tras el triunfo de Santos ante Querétaro

Aleco Irarragorri tuvo que ser intervenido de emergencia tras la victoria de su equipo

Liga BBVA MX Apertura 2025 Cruz Azul vs Santos
Alejandro Irarragorri Kalb President of Santos during the 5th round match between Cruz Azul and Santos as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Olimpico Universitario Stadium, on August 16, 2025 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Escrito por: Francisco Fernández

Aleco Irarragorri, presidente del Santos Laguna, celebró en grande la victoria de su equipo en el Estadio TSM tras golear 5-0 al Querétaro en compromiso de la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX celebrado este sábado 17 de octubre; sin embargo, al final del encuentro presentó molestias físicas que lo obligaron a ser sometido a una intervención quirúrgica, de acuerdo con información del propio club.

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Aleco Irarragorri, operado de urgencia tras el triunfo del Santos Laguna sobre Querétaro

Luego de la victoria de su equipo, Alejandro Irarragorri Kalb presentó molestias físicas que requirieron una de valoración médica que determinó una cirugía de vesícula biliar de emergencia, la cual fue realizada durante la madrugada de este domingo 18 de octubre.

De acuerdo con los reportes, Irarragorri se encuentra en sala de recuperación y evoluciona satisfactoriamente, esperando que reciba el alta hospitalaria para abandonar el nosocomio.

El Club Santos Laguna agradeció la muestras de solidaridad y cariño que ha recibido Aleco durante estas horas difíciles y señaló que continuará actualizando la información sobre el estado de salud del presidente del equipo.

Los Guerreros consiguieron una valiosa victoria sobre el Querétaro este sábado con la que llegaron a cinco triunfos de manera consecutivas y se colocaron de manera momentánea en el octavo lugar de la tabla, dentro de la zona de Liguilla, luego de un desastroso arranque de torneo.

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