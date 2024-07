¡A Semifinales! Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz avanzan en París 2024

¡A Semifinales! El equipo mexicano de Tiro con Arco Femenil avanzó a la siguiente fase, luego de vencer al conjunto alemán en los Cuartos de Final de la disciplina en París 2024, gracias a una esplendida actuación del tridente azteca: Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz.

Las arqueras nacionales vencieron en 3 sets a sus rivales, con puntación de 5-1 y así empezar a soñar con la primera medalla de México en estos Juegos de Verano, tras empatar en el primer set 50-50, y el segundo llevárselo 55-49, y el tercero 56-55, con un 10 de Vázquez

¿Contra quien son las semifinales del equipo femenil mexicano de Tiro con Arco?

Ahora, tendrán que esperar el resultado entre Indonesia y China para conocer a sus rivales en las Semifinales de París 2024.

¿A que hora es la semifinal del equipo femenil mexicano de Tiro con Arco?

Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz volverán a tener acción a las 8:10 AM , y tu podrás seguir la cobertura por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

¿Cuándo compiten Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz de forma individual en Tiro con Arco?

De forma individual la Ángela Ruiz tendrá actividad el 1 de agosto contra la británica Bryony Pitman en punto de las 2:09 AM; por su parte Valencia entrará en acción el mismo día, pero a las 3:27 AM frente a la estadounidense Jennifer Mucino; Por último, Ana Paula Vázquez dentro de la ronda de 32, competirá a las 9:27 AM ante la teutona Charline Schwarz.