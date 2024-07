Alexa Moreno, Ahtziri Sandoval y Natalia Escalera como van hoy en la gimnasia artística en París 2024

Turno de la Gimansia Artística en París 2024. Este domingo 28 de julio arranca la actividad en una de las pruebas más vistas en el mundo y en los Juegos de Verano. Alexa Moreno, Ahtziri Sandoval y Natalia Escalera, de la delegación mexicana buscarán, esta madruga, seguir avanzando en la capital francesa. Sus primeras pruebas serán los ejercicios de suelo, en punto de la 1:30 AM (tiempo del centro de México), como parte de la primera rotación.

En la segunda rotación irán al salto de caballo, prueba más fuerte para Moreno; en la tercera sesión estarán en las barras asimétricas; y culminarán su primer día en París 2024 en la barra de equilibrio.

El hotel más famosos del mundo | Pasaporte Colosal con Toño Rosique

Te puede interesar: La agenda de la actividad de HOY domingo 28 de julio en París 2024

¿Cuándo son las finales de Gimansia Artística en París 2024?

30 de julio: Gimnasia artística | Equipos | 10:15 AM

1 de agosto: Gimnasia artística | Concurso completo | 10:15 AM

3 de agosto: Gimnasia artística | Salto de potro | 8:20 AM

4 de agosto: Gimnasia artística | Barras asimétricas | 7:40 AM

5 de agosto: Gimnasia artística | Barra de equilibrio | 4:38 AM

5 de agosto: Gimnasia artística | Ejercicio de suelo | 6:23 AM

Te puede interesar: Nadal pone en duda su continuidad en París 2024

¿A que hora debuta Simone Biles en París 2024?

Por su parte, la estadounidense Simone Biles es la gran representante, no solo de su país, si no que también del planeta tierra en estas pruebas, luego de tener una de las actuaciones más memorables en el mundo en Río 2016; la atleta estará en la subdivisión 2, por lo que ella tendrá sus primeras pruebas, junto con la delegación de las Barras y las Estrellas a las 3:40 AM (tiempo del centro de México).