Alejandro Kirk: presentación estelar en el Juego de Estrellas MLB

Esta tarde de martes el catcher mexicano Alejandro Kirk, escribirá un momento histórico en el beisbol mexicano, al ir de titular en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, como parte del equipo de la Liga Americana.

El azteca llegó a este sitio por su calidad en la receptoría, al lograr el mejor promedio de bateo como catcher en toda la MLB; se ganó su convocatoria y sin problema pasó el primer corte de votos y se hizo de la posición titular al seguir a la cabeza en los votos.

Esta es la historia de Alejandro Kirk, catcher mexicano en Juego de Estrellas de la MLB

El tijuanense nacido en 1998, superó los tres millones de votos y aventajó a José Treviño de los Yankees de Nueva York y es el primero en esa posición como mexicano que jugará un ‘Clásico de media temporada’ de la Gran Carpa.

Esos números le permiten ser el décimo cuarto mexicano en un All-Star Game de Grandes Ligas tras los aztecas: Beto Ávila (1952 y 1954-1955), Jorge Orta (1975 y 1980), Isidro Monge (1980), Fernando Valenzuela (1981-1986), Aurelio López (1983), Vinicio Castilla (1995 y 1998), Esteban Loaiza (2003 y 2004), Joakim Soria (2008), Adrián González (2008-2011 y 2015) , Yovanni Gallardo (2010), Sergio Romo (2013), Marco Estrada (2016) y Roberto Osuna (2017).

Alejandro Kirk, recuerda sus inicios en Toros de Tijuana

“Los Toros me dieron la oportunidad de iniciar como profesional, firmé en 2015, el primer año estuve en la Liga Norte, era muy joven y no jugaba mucho”, comentó el pelotero quien en 2016, ganó la Triple Corona de bateo en la Liga Clase AA 2016 en la Academia de la LMB en El Carmen, Nuevo León, presumiendo un porcentaje de bateo de .415, con 10 vuelacercas y 55 carreras remolcadas.

El origen del apodo de ‘Capitán’ para Alejandro Kirk



El ‘Capitán Kirk’, sobrenombre que lleva por James Tiberius Kirk de la serie Star Trek, recordó el acercamiento primerizo con LMB como “algo muy bonito, fue mi primera vez lejos de casa”.

“Estuve en la Academia de Toros en el Estadio Chevron, estuve en unos tryouts y me mantuve en movimiento. En 2016 estuve entrenando en Tucson, Arizona, en la pretemporada del equipo y me otorgó la experiencia de estar con jugadores. En la Academia tuve un buen año y se me dio la oportunidad” mencionó.

El apoyo que ha recibido Alejandro Kirk

Sobre Humberto Cota, mexicano que debutó a los 22 años en Grandes Ligas como receptor, recordó que “siempre me ha estado apoyando, ya me felicitó por el Juego de Estrellas y siempre agradecido con él por estarme apoyando”.

Alejandro Kirk , aún mantiene contacto con peloteros con los que estuvo desde Ligas Pequeñas, como Alonso Gaitán, hoy en El Águila de Veracruz, y Jonathan Partida, lanzador de Guerreros de Oaxaca. El ‘Capitán’ ya formó batería 100% mexicana con lanzadores como Sergio Romo y Joakim Soria, y anhela que ocurra con José Urquidy, Julio Urías o Adrián Martínez, “ojalá se pueda dar en el Clásico Mundial”.

Por último, el tijuanense indicó que el Juego de Estrellas de este martes 19 de julio, será muy importante para él y para toda su familia, por lo que agradeció el apoyo de la afición de Canadá y de México e invitó que no pierdan detalle de los Blue Jays de Toronto.

“Estoy agradecido con la afición de Canadá, México y de todas partes de donde me siguen. Como siempre lo digo, el deseo es mantenernos saludables para poner buenos números para poder ayudar al equipo. Daré lo mejor de mí en el terreno, siempre salgo a jugar duro, estén pendientes que este equipo es bueno y podemos ir a postemporada”.

