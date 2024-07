En Alemania no olvidan ni perdonan ‘la mano del peludo’

En la mente alemanes todavía se encuentra la imagen de la mano del defensa español Marc Cucurella en el área cuando se jugaba los tiempos extras en el encuentro de cuartos de final de la Eurocopa 2024 entre España y Alemania que se jugó el pasado viernes con victoria por 2-1 de ‘La Furia Roja’ a la cual han nombrado la ‘mano del peludo’.

Te puede interesar: 7 jugadores buscan el doblete: Champions League y Eurocopa

¿Canadá, el nuevo GIGANTE de la CONCACAF | Summer Show

El periódico Bild, el más leído de Alemania, no tardó en poner el mote al incidente futbolístico ocurrido en el minuto 106 poco antes del gol de Mikel Merino que decidió el partido.

+ Comparan la mano de Cucurella con ‘La mano de Dios’

“En los cuartos de final de 1986 Diego Maradona marcó un tanto con la mano contra Inglaterra y habló de ‘mano de Dios’. 38 años más tarde es la mano del peludo”, señaló el ‘Bild’, que aludió así a la característica apariencia física del zaguero español, pues luce una imponente melena negra rizada.

El periódico alemán volvió a contar en sus páginas de este lunes la escena de la prórroga y recogió declaraciones en exclusiva de Cucurella, a quien preguntó si lo ocurrido, a su entender, fue una mano que debió pitarse.

“Yo soy un jugador de futbol, no me entrometo en esas valoraciones. Pero cuando un árbitro dice que no es mano, lo respeto. Porque son los árbitros los que deben tomar esas decisiones. Si los árbitros dicen que no fue mano lo digo yo también”, señaló Cucurella al Bild.

“Comprendo que es una situación que genera dudas. Todos estamos cansados de ver situaciones en las que se pita o no se pita cuando un balón golpea una mano. Al final, sin embargo, no creo que se hablara de la escena si Alemania hubiera ganado”, adjunto el defensa español, sobre el que especuló el Bild si la ‘mano del peludo’ no será tan decisiva como ‘la mano de Dios’ de Maradona

“En 1986 la mano de Dios ayudó a Argentina a conseguir el título. ¿Ayudará 38 años después la ‘mano del peludo’ a conseguir el título de la Eurocopa?”, se preguntó el diario.

España va por su cuarto título de Eurocopa

Luego de eliminar a Alemania en los cuartos de final, España se medirá el martes en el Allianz Arena de Munich al conjunto de Francia en la primera de las semifinales de la máxima competición de selecciones de futbol de Europa.

Te puede interesar: Posibles alineaciones de España vs Francia de las Semifinales de la Eurocopa 2024

Si España consigue ganar la Eurocopa de Alemania 2024, será el primer país que haya conseguido cuatro títulos de esta competición.

De momento, las selecciones de España y Alemania son las que más títulos europeos cuentan en sus vitrinas, con tres cada uno.