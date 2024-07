Exentrenador de Cristiano Ronaldo sentencia el futuro del delantero

No ha sido el mejor torneo de Cristiano Ronaldo, el delantero de 39 años no ha podido festejar un solo gol con la elástica de Portugal en la EURO 2024. Ante la inminencia de un retiro que cada vez se asoma con mayor indiscreción, uno de los entrenadores que arropó a la leyenda en sus inicios habló sobre el futuro del máximo goleador en la historia del combinado lusitano, asegurando que no estará en el Mundial de 2026.

Sir Alex Ferguson hizo referencia a la velocidad del juego hoy en día y a las dificultades que enfrentan los atacantes cuando buscan adaptarse conforme avanzan sus carreras. Es por ello que considera difícil que el hombre al que llevó al Manchester United con apenas 18 años en 2003 llegue a la máxima competición, misma que organizarán en conjunto Canadá, Estados Unidos y México.

“No me lo puedo imaginar”, le dijo Ferguson a un diario alemán a días en vísperas de que el conjunto de Roberto Martínez se mida a Francia en los cuartos de final de la competición continental. “A diferencia de los defensas, a los delanteros les resulta más difícil jugar al más alto nivel cuando son mayores”.

En caso de anotar, CR7 se convertiría en el más veterano en hacerlo en la Eurocopa, es autor de 130 anotaciones con Portugal y estuvo cerca de lograr una más frente a Eslovenia en la ronda pasada, pero su penal fue atajado de manera magistral por Jan Oblak. A pesar de derramar lágrimas durante los tiempos extra, el atacante del Al-Nassr se recuperó a tiempo para convertir en la tanda y encaminar a su equipo a la sufrida victoria.

Después de sobreponerse a los eslovenos, Ronaldo confesó que la presente sería su última EURO. En caso de llegar al Mundial 2026 sería su sexto.

Cristiano Ronaldo revela sus motivaciones en la EURO 2024

Al finalizar la victoria de Portugal sobre Eslovenia en los octavos de final de la EURO 2024, Cristiano Ronaldo dijo que sería su última y habló sobre lo que lo impulsa a seguir. Más allá de los triunfos, lo mueve su familia, los aficionados y todo lo que el futbol significa.

“No se va a reducir a un punto más o un punto menos. Hacer feliz a la gente es lo que más me motiva”, sentenció.

