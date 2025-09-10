deportes
Alex Lora celebra los 100 años de LMB y el inicio de Serie del Rey, con la canción Pobre Soñador y las metáforas en relación al beisbol

El rockero Alex Lora, con 56 años de carrera en la música, le dedica uno de sus éxitos a la LMB que celebra 100 años y por el inicio de la Serie del Rey.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
El beisbol, el Rock and Roll y la vida tienen muchas similitudes. En la música, la canción POBRE SOÑADOR refleja esas metáforas y cuando está a punto de cantarse el PLAY BALL en la Serie del Rey entre Charros y Diablos, el legendario Alex Lora comparte su óptica.

“EL ROCK AND ROLL Y EL BEISBOL COMPARTEN MUCHAS SIMILITUDES, EN CUANTO MÁS SABES, MÁS CUENTA TE DAS DE LO QUE NO SABES
EL ROCK AND ROLL NO SE JUEGA CON RELOJ, ES COMO EL BEISBOL EMPIEZA CUANDO EMPIEZA Y TERMINA CUANDO TERMINA”

Así nació la inspiración para Pobre Soñador, canción de Alex Lora

Pobre Soñador se ha convertido en un himno y con 56 años de carrera, Alex Lora comparte la inspiración que lo llevó a crear la canción.

“ME PONCHAS O ME HACES BATEAR DE JONRÓN. SIMBÓLICA Y METAFÓRICAMENTE, TÚ CON TU AMOR HACES SENTIRME COMO EN UN JUEGO DE BEISBOL.
EN MOMENTOS ME HACES SENTIRME PONCHADO O QUE PEGUÉ UN GRAND SLAM ES MÁS O MENOS LA METÁFORA DE LA ROLA”

Alejandro Lora además le dedica está canción a la LMB por motivo de su centenario

“PERO, EL HABER PARTICIPADO DE ALGÚN MODO, A LA DISTANCIA CON POBRE SOÑADOR EN EL FESTEJO DE LOS 100 AÑOS DE NUESTRO BEISBOL ES UN PRIVILEGIO Y AGASAJO”

La Serie del Rey comienza esta tarde de miércoles 10 de septiembre, con Juego 1 entre los Charros de Jalisco y los Diablos que buscas el bicampeonato, batalla que podrás ver por Home Run Azteca.

