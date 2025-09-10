Horacio de la Vega, presidente de LMB presentó en Protagonistas el nuevo trofeo de LMB: 108 COSTURAS

El presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Horacio de la Vega presentó en Los Protagonistas el trofeo 108 costuras, que ganará el campeón de la Serie del Rey 2025 entre Charros de Jalisco y Diablos Rojos del México , batalla que comienza este 10 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú.

En el marco del cierre de celebraciones por los 100 años de la LMB, presentan esta pieza de arte en plata, con maderas claras, y un grabado que representan las 108 costuras de una pelota de beisbol. Por si fuera poco, en la parte inferior y en su interior tiene oro, zona que solo los ganadores podrás apreciar al tenerla en sus manos.

El trofeo 108 costuras viene a sustituir a la Copa Zaachila que era ya toda una tradición en el beisbol de LMB, pero que da el arranque a una nueva época en la que se sigue trabajando por el beisbol mexicano.

Horacio de la Vega, emocionado por la Serie del Rey

Además Horacio de la Vega, presidente de LMB explicó en su visita a Protagonistas la emoción y expectativa que despierta un duelo Charros ante Diablos, comandados por el manager Benjamín Gil en el caso de los tapatíos y Lorenzo Bundy por los escarlatas.

Además estar en dos ciudades grandes y con mucha afición viene a darle más exposición a la Serie del Rey donde Diablos busvan el bicampeonato.

