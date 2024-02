Alex Morgan reconoce el crecimiento de la Selección Mexicana femenina

La Selección Mexicana dio la campanada este lunes al ganar por 0-2 a la de Estados Unidos y así avanzar como primera del grupo A de los cuartos de final de la Copa Oro femenina.

Con dos golazos, uno de Lizbeth Ovalle que rompió la igualdad en el minuto 38 y Mayra Pelayo que sentenció el encuentro en el 92’ para dar a México los tres puntos que valían la primera plaza del grupo.

Ni México ni CONCACAF son los mismos que hace 14 años: Alex Morgan

Alex Morgan, una de las jugadoras históricas de la selección de Estados Unidos, declaró después de terminado el encuentro que el crecimiento de México en el futbol femenil es gracias a la Liga MX Femenil que nació apenas hace seis años. “Ni México ni CONCACAF son los mismos que hace 14 años. Lo de hoy es producto de su liga y de lo bien que están haciendo las cosas” apuntó.

“No jugamos ni cerca de nuestro mejor nivel, creo que encontramos algunos espacios en la cancha, pero no fue suficiente. No ejecutamos las oportunidades que tuvimos, no exigimos a la portera rival nos quebramos fácilmente y México vino a jugar, lo hicieron muy bien.”, adjuntó la jugadora de 34 años, dos veces campeona del mundo y medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2014, con la selección de “las barras y las estrellas”

Alex Morgan ha sido una pesadilla para la Selección Azteca en su historial de enfrentamientos ya que en su cuenta tiene seis goles ante las mexicanas.

México y Estados Unidos avanzan en la Copa Oro

Estados Unidos había ganado sus dos anteriores partidos de la fase de grupos y de forma contundente. Endosaron un 5-0 a República Dominicana en su estreno y se impusieron por 4-0 a Argentina.

Tanto México como Estados Unidos avanzaron a los cuartos de final, que se disputarán el próximo fin de semana.

En el otro partido de la jornada, Argentina se repuso tras la goleada sufrida ante Estados Unidos y arrolló por 3-0 a la de República Dominicana.

Dalila Ippolito, Celeste Dos Santos y Maricel Pereyra anotaron las dianas decisivas para Argentina, que acabó tercera en el grupo A de la Copa Oro femenina.

Con estos tres puntos, Argentina sigue en la pelea para avanzar a los cuartos de final como una de las mejores terceras.