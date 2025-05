La reivindicación de Alex Padilla en Pumas

Alex Padilla fue el héroe en el partido de Play-In de Pumas ante FC Juárez. El portero auriazul atraviesa un buen momento con el equipo felino, tras mostrar carácter y calidad en la tanda de penales en el último partido de los auriazules.

Te puede interesar: INCREÍBLE, regalarán shots por cada falla de Funes Mori o Andrada en el Play In entre Rayados y Pumas

El guardameta hispano mexicano llegó este semestre tras la salida de Julio González, ahora se ha convertido en el dueño del arco universitario.

“No me corresponde a mí decirlo. La realidad es que nosotros desde un principio queríamos jugar, obviamente hay que cuidar la integridad de los jugadores y los futbolistas. Yo entiendo que a lo mejor Juárez está más acostumbrado a eso, es una realidad, pero nosotros no y la realidad es que era incómodo. No vi nada, prefiero evitar esas cosas, me fui a mi vestidor y no vi nada, prefiero evitar esas cosas porque luego dicen que yo soy provocador y estas cosas ya lo viví muy feo en Colombia, entonces me fui, había que aprender la lección y no supe y no tengo ni idea de qué pasó", dijo Efraín Juárez tras aquel encuentro ante Bravos.

La Mesa Protagonista: ¿América será ELIMINADO por Pachuca en la Liguilla del Clausura 2025?

La racha que intentarán romper en Pumas

Los Pumas no saben lo que es ganar en el estadio Gigante de Acero. Efraín quiere convertirse en el único DT mexicano en la Liguilla del actual torneo. El último técnico nacional que fue campeón en México fue Nacho Ambriz, quien lo logró con León en el año 2020. El equipo felino viene de enfocarse en el trabajo en ejercicios físicos en gimnasio y cancha, así como acciones en cancha con balón.

Los Pumas de la UNAM continuarán con los entrenamientos el resto de la semana en Cantera y viajarán a Monterrey el próximo sábado para el duelo de este domingo ante Rayados, en el Estadio BBVA. Los felinos quieren cortar una racha de 14 años sin levantar un trofeo en la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Los canteranos sacrificados por Efraín Juárez en Pumas