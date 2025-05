Los canteranos sacrificados por Efraín Juárez en Pumas

Efraín Juárez tiene el sueño de llevar a Pumas a la Liguilla. El cuadro auriazul deberá ganarle a Rayados en el Gigante de Acero, un estadio en el que no saben lo que es la victoria.

En el actual torneo, Juárez ha borrado a algunos canteranos de la plantilla titular, es el caso de nombres como Ángel Rico y Santiago López. Los felinos vienen de eliminar a los Bravos en el Play-In.

“Me parece que hizo una muy buena campaña para llegar a estas estancias y sabíamos que podía pasar esto. La realidad es que todo el planteamiento, nosotros antes de que nos echaran a Memo habíamos generado dos claras de gol. Creo que iba todo a pie de la letra y desafortunadamente con la exposición tenemos que cambiar el planteamiento. Me parece que hoy el equipo hace defensivamente un trabajo extraordinario, que justo esta semana, que era la primera y única semana que hemos tenido larga con el equipo, trabajamos eso y el orden”, dijo el estratega de Pumas previo al encuentro ante Rayados en suelo regio.

La Mesa Protagonista: ¿América será ELIMINADO por Pachuca en la Liguilla del Clausura 2025?

Juárez recupera soldados en una etapa clave

Una buena noticia para el cuadro auriazul es que Ignacio Pussetto se reincorporó a los entrenamientos de la plantilla, luego del golpe que recibió en la pierna izquierda durante el duelo ante Juárez.

A excepción de Lisandro Magallán, que aún se encuentra en proceso de recuperación de una lesión en el tobillo izquierdo, Efraín Juárez, entrenador del cuadro universitario, ha podido trabajar con el resto de sus elementos para encarar el compromiso en busca del boleto a los cuartos de final del Clausura 2025.

Padilla, la carta ganadora de Pumas

Una de las fortalezas para el cuadro de los felinos será Alex Padilla, el portero auriazul mostró carácter en el duelo ante los Bravos.

“Nosotros tratamos siempre de proteger el fútbol porque se previene el espectáculo y entendiendo eso no me corresponde a mí decir si se debía jugar o no. Me parece que hay autoridades que tienen que ser responsables y entendiendo que lo más importante de este juego es cuidar la integridad del jugador y si ellos creen que lo hicieron, ya está, no pasa nada”, sentenció Juárez previo al duelo ante los dirigidos por Demichelis.

