La clave de Efraín Juárez para transformar a Pumas

Efraín Juárez ha llegado a Pumas para cambiarle el rostro a la plantilla de cara a lo que resta para el torneo Clausura 2025. El nuevo estratega felino asegura que tratará de acercarse a sus jugadores para conectar con ellos y lograr su mejor potencial.

“De mi parte soy un tipo muy cercano y siempre atento. Más allá de jugadores, son personas. Hay cosas personales que te pueden afectar. Eso es lo más importante. Más allá de jugadores que entreno, son personas que juegan al futbol. Somos una herramienta de los que salen a la cancha. Estoy siempre en comunicación, como a esta persona que le traje a un Vasco. Es parte de. No hace mucho me retiré y entiendo esas cosas. Me gusta mucho estar cercano. Mi oficina siempre está abierta”, dijo Efraín.

El equipo de trabajo de Juárez

Efraín, mencionó cuál será su cuerpo técnico para esta aventura con Pumas.

“Lucho Pérez, Alex Larrea, Guillermo Zaragoza preparador físico y dos analistas. Julián y Martín. Uno viene de Colombia y otro de España. Saben perfectamente la idea y aplicar los conceptos lo más rápido posible. De esa oficina yo soy el más wey, pero tengo la fortuna de trabajar con mejores personas o más conocimiento que yo. La realidad es que tengo un cuerpo técnico increíble, son unos genios y son mis amigos. Muy contento por eso”, expresó Juárez.

Efraín ya piensa en lo que se le viene con Pumas

Por otro lado, se animó a analizar el duelo que sostendrá Pumas ante el club Alajuelense por la Concachampions.

“Hemos analizado a Alajuelense. Es bastante directo, busca mucho la espalda. Son profundos, tiran mucho a los laterales largos, meten a los extremos. Salen a veces con tres o a veces con dos. Sabemos cuales son sus fortalezas y debilidades, buscando explotar eso. Van a haber cosas para mejorar, pero queremos que los jugadores presionen, esten juntitos, sentenció el nuevo DT auriazul.

Pumas suman 4 derrotas al hilo y espera cambiar el rumbo del semestre con la llegada de Efraín Juárez.

