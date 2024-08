El mensaje de Alexa Moreno sobre su posible participación en la final de salto de potro en París 2024

Luego de que el nombre de Alexa Moreno apareciera como participante en la final de la prueba de salto de potro, se ha generado expectativa alrededor de la gimnasta mexicana.

Y es que el sitio oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024, coloca a la atleta dentro de la competencia que también disputa Simone Biles, no obstante, Alexa Moreno había obtenido el puesto como primera reserva, es decir, tomaría el lugar de otra competidora en caso de alguna lesión o decisión de bajarse de dicha prueba.

Sin embargo, en caso de que alguna gimnasta de Estados Unidos decidiera no competir, el lugar sería ocupado por Jordan Chiles, quien consiguió su clasificación, no obstante, no pueden competir tres atletas de la misma nacionalidad en una competencia.

El comunicado de Alexa Moreno

Tras los rumores que se han generado, el equipo de Alexa Moreno ya ha emitido un comunicado al respecto, asegurando que no les han informado nada sobre la participación de la mexicana en la Bercy Arena este 3 de agosto.

Al momento no se ha recibido ninguna comunicación de que Alexa participará en la final del día de mañana. Estamos en mi mismo. Que sigue como primera reserva. En caso contrario se los haremos saber de inmediato. Atte. Equipo Moreno Medina — Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) August 2, 2024

De momento, Alexa Moreno permanece como reserva luego de haber quedado fuera de los primeros ocho puestos. Con un total de 13.949 puntos en la prueba de salto de potro, la atleta mexicana no pudo clasificar a los puestos por medallas, no obstante, ahora es posible que la gimnasta aparezca en la prueba para competir por subir al podio, misma que se disputaría este 3 de agosto a partir de las 8:20 de la mañana, tiempo de la CDMX.

