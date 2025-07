¡Tremendo! Confirman que Alexia Putellas vendrá a México

En pleno Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, Alexia Putellas, la dos veces ganadora del Balón de Oro visitará la capital mexicana.

Te puede interesar: Nació con problemas visuales, le dijeron que no podía practicar deportes pero aún así hizo campeona a su Selección

La estrella del Barcelona y actual campeona del mundo con España será la invitada especial del estadio del Deportivo Azcapotzalco.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 está de vuelta: ¿El mejor juego de skate de la historia? | Aze Review

¿A qué viene Alexia Putellas a la Ciudad de México?

Aunque muchos especularon sobre un posible fichaje, Putellas no firmará con ningún club de la Liga MX Femenil. Su presencia es exclusivamente simbólica y forma parte de un evento organizado por la Alcaldía Azcapotzalco, con el propósito de impulsar el fútbol femenino y sembrar inspiración entre las niñas de la capital mexicana.

Las redes oficiales de Azcapotzalco confirmaron que el estadio fue recientemente renovado y que la reinauguración se celebrará con la figura de Putellas como eje central del acto, aunque posteriormente la publicación fue retirada, generando incertidumbre sobre algunos detalles del evento.

La llegada de Putellas a Azcapotzalco representa un mensaje claro de empoderamiento: el futbol femenino como herramienta de transformación social. Su participación podría incluir actividades con niñas, charlas motivacionales o clínicas, aunque los detalles aún no se han hecho públicos. Su sola presencia es una señal del reconocimiento creciente a la profesionalización del deporte femenil en México.

¿Quién es Alexia Putellas, figura del Barcelona y de España?

Originaria de Mollet del Vallès, Barcelona, Alexia Putellas (nacida el 4 de febrero de 1994) es centrocampista del FC Barcelona y figura de la Furia Roja. Es ampliamente reconocida como una de las mejores futbolistas del mundo, con galardones como: dos Balón de Oro Femenino, Premio The Best FIFA Women’s Player en ambos años, UEFA Women’s Player of the Year.

Además, ha conseguido múltiples títulos con su club, entre ellos tres Ligas de Campeones, nueve ligas españolas y más de 26 trofeos en total. Es la goleadora histórica del Barcelona Femení con más de 200 goles.

Te puede interesar: Jugó todo el torneo con una fractura y aún así su equipo salió campeón

En el ámbito internacional, lideró a España en el triunfo de la Copa Mundial Femenina 2023 y la UEFA Nations League 2024, superando el centenar de apariciones con la selección.