Figura del América urge salir del equipo pero se cayó su fichaje por Santos Laguna

En las horas recientes se manejó información alrededor de una de las figuras del Club América que no ha terminado por despertar en el equipo. Sin embargo, parece que su salida no se dará y Guillermo Almada le permitirá mostrarse al menos este semestre. Este es el presente de Alexis Gutiérrez, un elemento severamente cuestionado por la afición americanista.

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¿Alexis Gutiérrez sí saldrá del América este semestre?

Aunque su arribo al América en 2025 se vio con buenos ojos, dado que se veía como un elemento de proyección en La Máquina, el futbolista mexicano no ha sido un futbolista de importancia desde su arribo al conjunto azulcrema. Por ello, incluso hubo aplausos de parte de la afición cuando se indicó que saldría al Santos Laguna.

Sin embargo, parece que Alexis Gutierrez nunca fue opción para reforzar al cuadro lagunero, por lo que este nuevo torneo es la oportunidad perfecta para el canterano de las Chivas. Y es que el hombre de 26 años fue traído por André Jardine, pero nunca encontró la importancia que todos esperaban. Ahora, tiene la misión de convencer a Guillermo Almada para que este le considere como jugador de valor.

En ese sentido, tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de mejorar lo visto en su último semestre. En el Clausura 2026, Alexis Gutiérrez participó en 11 partidos, aunque los últimos juegos con nulos minutos y sin opción de mostrarse en cancha en los cuatro encuentros finales de la fase regular. Esto último revelando la confianza que se le tuvo en los momentos críticos del semestre.

¿Cuándo debutan América y Alexis Gutiérrez en el Apertura 2026?

A menos de 3 semanas de iniciar el nuevo torneo del futbol mexicano, América y Alexis Gutiérrez están a nada de terminar la pretemporada. Por ello, la gente sigue expectante de bajas y sobre todo de fichajes que lleguen a fortalecer al equipo en medio de recientes mercados de transferencias donde la afición en general se ha manifestado inconforme. Pero lleguen o no refuerzos, los azulcremas debutan en el Apertura 2026 el sábado 18 de julio visitando al Querétaro.