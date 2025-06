Es mexicano, jugó en Necaxa y hoy milita en la Primera División de Portugal

El corazón de Lisboa, Capital costera y montañosa de Portugal. Un joven futbolista mexicano se ha sumado a la primera división de la liga lusa, en el club Estrela Amadora.

Un equipo que le ha abierto las puertas para brillar en el fútbol europeo. Alexis Quezada, el mexicano con 3 nacionalidades que se abre paso en el viejo continente. Nació en Estados Unidos, de madre mexicana y padre ecuatoriano.

“Un nivel muy exigente de buen fútbol, para que un jugador se pueda seguir puliendo, de una forma u otra, creciendo, porque el mercado portugués es un mercado de trampolín en Europa”, dijo en entrevista para Azteca Deportes .

La gran sorpresa del Estrela Amadora

Con pasión y fiesta, la afición de este equipo portugués vive el futbol de otra manera.

“Todos van al estadio y apoyan 100%. Aquí, en Estrela Amadora, la parte deportiva profesional es 10 de 10. Al final del día, es un equipo que pertenece a la primera división de la liga de Portugal y yo veo un trabajo muy serio”, afirmó Alexis.

Más de 15 futbolistas se han unido a un club de Portugal. Una liga que históricamente ha acogido a varios futbolistas nacionales.

“El jugador mexicano ha dejado una reputación muy buena y muy positiva en Portugal, lo cual facilita que un nuevo jugador venga. Es normal que cuando un jugador llega, ya lo comparen o hagan una conexión con otro jugador del pasado”, aseguró Quezada.

¿Ecuador o México?

El primer país al que se acerque tendrá la prioridad, aunque debido a que creció en un ambiente mexicano, siente un cariño profundo por el país donde nació su madre.

“Le tengo mucho cariño a los tres países, porque quiera o no, también en ecuador iba una vez al año a ver a mi familia. Yo te puedo decir que el primero que me dé la oportunidad y me abra la puerta, encantado, con una sonrisa, me presento y la defiendo con mucho cariño”, sentenció el elemento nacional.

