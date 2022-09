Alexis Vega y la borrachera con Antuna donde surgió el ‘Duo Tamarindo’

Uno de los hechos extra-cancha más recordados en la trayectoria de Alexis Vega, fue aquella fiesta donde estuvo con Uriel Antuna, pues ambos fueron captados bebiendo vodka de sabor, hecho que se dio a conocer por un error y donde surgió el popular ‘Duo Tamarindo’.

Uriel Antuna ya no está en Chivas, pues hace unos meses fichó con el Cruz Azul, pero aquella borrachera que vivió con Alexis Vega sigue siendo recordada, pues el seleccionado mexicano ha revelado cómo se dio y que fue por un error absurdo que todos sus seguidores vieron la story de Instagram.

Así fue como surgió el ‘Duo Tamarindo’ entre Vega y Antuna

En una plática junto al Escorpión Dorado, Alexis Vega relató cómo pasó aquella fiesta donde se dio a conocer el ‘Duo Tamarindo’, pues en apariencia él no pensaba ir al cumpleaños de Uriel Antuna, pero cuando su excompañero de Chivas lo llamó, no le quedó de otra que asistir.

“Era el cumpleaños de Antuna y me llevaba muy bien con ese cabr*n porque hasta compartíamos cuarto. Me invitó a su fiesta y yo estaba en casa con mi señora y ya no iba a ir, pero me escribió para decirme que le fuera a dar el abrazo de cumpleaños. Convencí a mi mujer, llegamos y todo empezó", relató Vega.

La situación se empezó a descontrolar cuando Antuna llegó con una botella de vodka de tamarindo, pues convenció a Vega de tomarlo y fueron perdiendo el control.

“Nos ofrecieron primero de comer y Antuna llegó con un Smirnoff, me sirvió una con jugo para que me la llevara leve. Iba a media cuba y uno de sus tíos llega con un grupo de norteño. Le dije al Brujo que grabáramos una Story sólo para los mejores amigos y así subí la primera”, comentó.

Este partido se gana caminando con el dúo tamarindo. pic.twitter.com/ngyKYX3Mb3 — bandini (@onmous_) March 25, 2022

Su error fue que, ya enfiestado, subió otra historia a su Instagram de forma pública, misma que se hizo viral junto a Uriel Antuna.

“Grabé una segunda, pero no me di cuenta que esa la subí para seguidores en general. Bebimos más, la verdad sí andaba p*do cuando mi hermano me escribe: ‘Eres un p*ndejo, ve lo que subiste’. Me llamó Ricardo Peláez bien encabr*nado, me fui a mi casa ya sobrio porque se me bajó la p*da”, sentenció.