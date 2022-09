Nene Beltrán dará tlacoyos GRATIS si Chivas es campeón del AP2022

Pese a un inicio incierto y con pocas victorias, las Chivas tuvieron un despertar casi ‘milagroso’ dentro del Apertura 2022, pues de un momento a otro levantaron y aún sueñan con levantar el título, tanto así que el Nene Beltrán prometió tlacoyos gratis si es que logran este hito.

Previo al Clásico Nacional, las Chivas se ubican en la séptima posición del Apertura 2022, cerca de los puestos de Liguilla directa aunque el panorama luce complicado a falta de 2 jornadas. Pese a esto, el Nene Beltrán es optimista de cara al cierre del torneo.

Te recomendamos: Reportan que Chivas jugaría en España ante club ‘top’ de LaLiga

10 preguntas rápidas con Chicote Calderón, jugador de las Chivas

La promesa del Nene Beltrán por si Chivas es campeón

A través de un Twitter Spaces, el Nene Beltrán convivió con algunos aficionados, y entre otras cosas, habló de lo que podría pasar si las Chivas son campeonas del torneo, donde aseguró que habría comida gratis.

Es importante recalcar que esta propuesta / promesa del jugador de las Chivas se originó debido a que la familia del Nene Beltrán tiene un local de comida en Zapopan, donde venden tlacoyos, por lo que si logran el título, será ahí donde podrían ir a comer.

“Es un hecho que voy a elegir los tlacoyos, de eso no hay duda. Es como si me dijeras qué otro equipo mexicano; no voy a dudar nunca, yo siempre Chivas”, comentó el Nene Beltrán.

El camino de las Chivas dentro del Apertura 2022 aún es incierto, pues el panorama más factible es que vayan nuevamente al Repechaje, donde lo primordial sería ubicarse lo más alto posible en la tabla para no medirse a un rival muy complicado.

Te recomendamos: Nene Beltrán revela fuerte reclamo de Dani Alves en el Chivas vs Pumas

Nene Beltrán de momento acumula un total de 14 partidos disputados en lo que va del Apertura 2022, donde suma sólo 1 gol y 1 asistencia para las Chivas. Restan 2 jornadas más previo a la ronda de Fase Final.