La razón por la que Alexis Vega ha bajado tanto de peso

El jugador de las Chivas de Guadalajara y de la Selección Mexicana Alexis Vega se le ha notado que ha bajado de peso y el mismo futbolista confirma el hecho y señala la razón por la que lo tuvo que hacer.

Alexis Vega confiesa que tuvo que bajar alrededor de 5 kilos y cambiar sus hábitos de entrenamiento ya que sufre un desgaste en la articulación en una de sus rodillas que pone en peligros su carrera deportiva. Además de los fuertes dolores que padecía.

Te puede interesar: El gesto de Jiménez tras la falla de Santi en el México vs Australia

“Ahora que he estado bajando de peso, bajé de grasa, bajé en todos los sentidos empecé a trabajar doble fue algo que me ayudo bastante, en un mes creo que bajé cinco kilos y me siento bien.”, señaló en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

“Dejé tortilla, pan, refrescos ahorita me he estado comportando muy bien, la rodilla está bien, me dolía muchísimo y ayer le mandé mensaje a mi mujer contándole que me sentía bien y que no tenía nada de dolor después del partido ante Australia” ajuntó el jugador de las Chivas.

“Por la cabeza me pasó el retirarme, hablando con mi familia, que de tantas lesiones, dolores y todos, pensé en ya no jugar futbol, eso pasó regresando de Copa Oro porque mentalmente yo estaba muy mal, ahora cambió el chip totalmente” confesó Alexis luego de las constantes lesiones que ha pasado.

Alexis Vega sueña con jugar el Mundial 2026

El atacante de la Selección Azteca dice que se encuentra comprometido e ilusionado para ser tomado en cuenta y jugar la Copa del Mundo 2026.

“Lo del peso fue algo que me dijeron que sí o sí era bajar para que me pudiera ayudar y puse todo de mi parte, estoy poniendo todo, para que me sienta mejor y que mi carrera pueda durar mucho tiempo” finalizó.

Te puede interesar: Así fue la reacción de Jordi Cortizo tras ser convocado a la Selección Mexicana

Alexis Vega comenzó como titular con la Selección Mexicana ante su similar de Australia que terminó en empate a 2 goles y fue cambiado al minuto 60 tomando su lugar César Huerta que a la larga anotó el gol del empate.