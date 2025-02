¡EXCLUSIVA! Alexis Vega revela el equipo con el que le gustaría retirarse

Alexis Vega vive un buen momento con el Toluca bajo las órdenes de Antonio ‘Turco’ Mohamed, fungiendo como uno de los pilares en un equipo que busca un esquivo campeonato de Liga BBVA MX. El habilidoso jugador mexicano se sentó a charlar en exclusiva con Christian Martinoli ante los micrófonos de TV Azteca y reveló detalles importantes sobre su futuro, en específico, el equipo con el que le gustaría retirarse.

Además de lo anterior, Vega dijo que ve a las Águilas del América como el favorito para el campeonato del Clausura 2025, admitiendo que varios de sus jugadores se encuentran en el mejor momento de sus respectivas carreras. A pesar de ello, dijo que el Toluca puede ganarle a los emplumados, conjunto que los eliminó en los cuartos de final del Clausura 2024, poco después de que los Diablos golearan a los capitalinos en la fase regular.

Alexis Vega, del triste adiós con Chivas a renacer en Toluca | Entrevista con Christian Martinoli

Además de eso, el otrora jugador de las Chivas dijo que estuvo a punto de llegar al Espanyol de Barcelona antes de su lesión en la rodilla. Ahora, sin embargo, está concentrado y muy feliz en la capital mexiquense.

¡Una lesión cambió la historia!😲



Tremenda revelación de Alexis Vega en exclusiva con TV Azteca Deportes. Lo que pudo haber sido en la carrera profesional del hoy jugador del Toluca. pic.twitter.com/yurkqu5YtI — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 14, 2025

A pesar de su relativa juventud, Martinoli se aventuró con la pregunta sobre el inminente retiro y el equipo con el que le gustaría disputar sus últimos partidos profesionales. La respuesta de Vega fue concisa y no dejó espacio a dudas, siendo claro que que todas las decisiones de peso las consulta con su esposa.

Alexis Vega habla sobre su retiro

“Sí, me encantaría retirarme aquí en Toluca. Obviamente, por ahí, con mis señora también lo platico. Yo todo lo platico con mi señora, ella es de acá y el equipo le encanta”, dijo Vega sobre la posibilidad de colgar los botines con el Toluca. “Si a mí me renuevan de aquí al 2030, yo me quedo acá, no me gustaría salir a otro equipo al menos que pase una cosa extraordinaria”.

Confesó que incluso si saliera a otro equipo, le gustaría disputar los últimos seis meses de su andar en el profesionalismo con los Diablos, la escuadra que lo vio nacer en el balompié.

