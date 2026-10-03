¿Se retira? Estos fueron los números que Alexis Vega logró con la Selección Mexicana

Ha pasado una semana desde que Alexis Vega sorprendió al mundo del futbol luego de revelar que estaría considerando despedirse de la Selección Mexicana cuando aún no supera los 30 años de edad, esto después de no formar parte de la primera fecha FIFA al mando de Rafael Márquez.

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Alexis Vega considera que es momento de darle la oportunidad a una nueva generación de jóvenes futbolistas encabezada por Gilberto Mora. Además, de confirmar su retiro de la Selección Mexicana podría centrar toda su importancia en la participación que tiene con los Diablos Rojos del Toluca.

¿Cuáles son los números de Alexis Vega en la Selección Mexicana?

Posiblemente, el valor más importante de Alexis Vega a nivel internacional fue haber formado parte de dos Copas Mundiales con la Selección Mexicana, siendo estas Qatar 2022 y México 2026 con más minutos hace cuatro años en relación a las pocas oportunidades que tuvo en el último torneo.

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Además, el canterano de los Diablos también estuvo en dos Copas Oro (2019 y 2025), así como en el título de la Liga de Naciones de la Concacaf en 2025, el Preolímpico de la Concacaf en 2020 y la medalla de bronce que México conquistó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Alexis Vega debutó en la Selección Mexicana en 2019 y, de aquel momento a la fecha, ha estado presente en poco más de 50 juegos con el combinado tricolor, mismos en donde se ha hecho presente en el marcador con siete anotaciones y ocho pases a gol.

¿Qué jugadores pueden reemplazar a Alexis Vega en la Selección Mexicana?

Durante esta fecha FIFA se ha visto como Rafael Márquez ha optado por una serie de jugadores en reemplazo de Alexis Vega, quien normalmente disputa minutos como extremo por izquierda. Y si bien el dueño de ese puesto es Julián Quiñones, tampoco se destacan otros elementos como, por ejemplo, Hirving Lozano.