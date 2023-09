Alexis Vega revela que pensó en retirarse antes del Apertura 2023

Luego del partido de la Selección Mexicana frente a Australia, y de cara al juego del equipo dirigido por Jaime Lozano frente a Uzbekistán, duelos correspondientes a la Fecha FIFA de septiembre, Alexis Vega ha confesado su sentir siendo convocado en la lista del ‘Jimmy’ Lozano en un proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

“La competencia interna va a estar buena. Nadie va a querer descuidar su lugar y va a jugar el que sea mejor. Jaime Lozano nos ayuda mucho, lo respaldaron bastante bien.

“Quiero ser un referente. Tengo que trabajar mucho, es un proceso largo. ¿Quién no quisiera jugar el primer partido en el Azteca con su gente? Nos llena de mucha ilusión. Espero que este Mundial sea el de nosotros, que podamos dar una buena versión y mostrar buenos resultados. Siendo en nuestro país tenemos que dejar la vida”, dijo Alexis Vega en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Alexis Vega pensaba en retirarse por lesiones

Por otra parte, y luego de haber sufrido una serie de lesiones, el delantero de las Chivas ha admitido que en su momento, el retiro estuvo cerca debido a los dolores que le impedían continuar de buena forma.

“La rodilla va bien. Me siento super bien, no tengo nada de dolor. Por la cabeza me pasaba ya no jugar futbol. Eso fue después de la Copa Oro, estaba muy mal. Con todos los fisios en Chivas, los doctores en Selección me apoyaron mucho. Puse todo de mi parte para sentirme mejor y que mi carrera pueda durar mucho tiempo”, agregó el jugador del ‘Rebaño Sagrado’.

En el Torneo Apertura 2023, Alexis Vega tiene un registro de 239 minutos jugados a lo largo de tres partidos en los que ha sido titular. Con un gol marcado, luego de siete partidos a lo largo del campeonato, el jugador del Club Deportivo Guadalajara se ha ido recuperando para mostrar su mejor versión ahora en este proceso de cara al Mundial de 2026, mismo del cual México es sede junto con Estados Unidos y Canadá.

