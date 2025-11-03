Alexis Vega usa unos tenis que cuestan lo mismo que el auto de muchos: el precio real

Mientras Alexis Vega se encuentra recuperándose de su lesión y el propio jugador reveló cuándo regresará a las canchas , en redes sociales comenzó a hacerse viral la vida de lujos que se da el delantero con pasado en Chivas. Recientemente, el jugador de la Selección Mexicana fue visto luciendo unos tenis de la marca Nike extremadamente caros y que tienen el mismo valor que varios carros de México.

Se tratan de los Louis Vuitton Nike Air Force 1 Low By Virgil Abloh en color blanco y rojo. Corresponden a una edición limitada de los tenis de la marca estadounidense y que ya no se pueden conseguir en el mercado, a menos que sean adquiridos en reventa. Según StockX, sitio especializado en este ámbito, los tenis de Alexis Vega tienen un precio de 170 mil pesos mexicanos. Por otro lado, Toluca buscará romper un histórico récord de la Liga BBVA MX .

@houseofhypemx / IG Louis Vuitton Nike Air Force 1 Low By Virgil Abloh de Alexis Vega

Estos zapatos son realmente caros, ya que varios vehículos usados oscilan estos precios en México. Coches como el Nissan March, Fiat Mobi, Nissan Sentra, entre otras marcas reconocidas, pueden encontrarse en el mercado de usados de nuestro país por el mismo o menor precio. Sin lugar a dudas, Vega se da lujos increíblemente caros gracias a su salario en Toluca.

El jugoso salario de Alexis Vega en Toluca

A pesar de ser uno de los jugadores más destacados de la Liga BBVA MX, Vega no posee un salario extravagante. De acuerdo a la información que comparte Infobae, el futbolista de 27 años percibe 1,3 millones de dólares al año jugando para el Toluca. Si bien es cierto que su sueldo no es pequeño, queda corto respecto a los ingresos anuales de las figuras más emblemáticas del futbol mexicano.

Toquecito de @nflmx para la @CampeonesCup ⚽️🏈. Del 0 al 1,000,000, ¿qué tan facheros nos vemos? 😎🤙🏼 pic.twitter.com/UwK4lumcwJ — Toluca FC (@TolucaFC) October 2, 2025

Algunos de los salarios más elevados de la Liga BBVA MX

Para dar contexto, James Rodríguez es uno de los jugadores con mayor salario en México, cobrando 5 millones de dólares por temporada en el Club León. Pero eso no es todo, futbolistas como Allan Saint-Maximin (América), Sergio Ramos (Monterrey) y Anthony Martial (Monterrey) cobran 4 millones de dólares o más al año. Sin dudas, una gran diferencia respecto a los ingresos de Alexis Vega.