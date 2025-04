Lleva más de 100 goles en el futbol mexicano, ha llegado a Selección pero hoy atraviesa su peor torneo

A pesar de que Chivas Femenil se clasificó a la Liguilla del Clausura 2025 en la Liga BBVA Femenil MX el domingo pasado después de golear al Puebla por marcador de 3-0, al interior del ‘Rebaño’ Sagrado existe cierta preocupación por la falta de gol de la máxima referente. Alicia Cervantes no ha disfrutado de una temporada a la altura de lo que acostumbra frente al marco rival, a falta de un par de cotejos en la fase regular, cuenta con seis dianas en el torneo.

La artillera de 31 años es la más grande romperredes en la historia del club y es una constante preocupación para las defensas rivales, sin embargo, no se ha adaptado de la mejor manera al esquema del técnico español Antonio Contreras. A lo largo del Clausura 2025, la atacante acumula 1234 minutos sobre el terreno de juego, iniciando 14 de los 15 cotejos que los rojiblancos hasta el momento.

Los seis goles son la menor cantidad para la capitana de Chivas desde que comenzó su andar con las tapatías, en el Apertura 2022 logró siete pero estuvo fuera por lesión un tiempo considerable. ‘Licha’ tendrá oportunidad de aumentar la cifra cuando su equipo visita al Pachuca este fin de semana y posteriormente reciba a un sorprendente conjunto de los Pumas, que se ubica tercero de la clasificación.

Justamente a este par de rivales pertenecen dos de las mejores delanteras del presente certamen. Charlyn Corral se ha embolsado 20 con las Tuzas, mientras Stephanie Mariana Ribeiro suma 12 con los felinos y está empatada en el segundo lugar de la tabla.

‘Licha’ Cervantes y su amor por Chivas

Es bien sabido que Alicia Cervantes siempre ha sido aficionada a las Chivas, incluso cuando defendía los colores de Monterrey, por lo que la atacante siente un gran orgullo de defender al ‘Rebaño Sagrado’.

“Siempre lo he dicho: Soy una aficionada, que juega al futbol con Chivas. Siempre he respetado muchísimo las playeras que traigo y obviamente, cuando lo hice con Rayadas -en ese momento- me salió del corazón decir que le iba a Chivas, pero en su momento también ahí en Rayadas lo sabían, pero también sabían que respetaba mucho la playera de Monterrey”, dijo la goleadora en su momento.

