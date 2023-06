Esta es la posible alineación de México para enfrentar a Camerún

Luego del juego amistoso de la Selección Mexicana ante Guatemala, encuentro en el que el equipo dirigido por Diego Cocca vio la victoria por marcador de 2-0 en el Estadio Kraken, el combinado nacional tiene como rival a Camerún, cuadro al que van a enfrentar en el Snapdragon Stadium de San Diego, California.

Con el objetivo de ver a gran parte de los jugadores convocados en actividad, el once del estratega de la Selección Azteca puede presentar algunos cambios, pues en el compromiso ante Guatemala, México obtuvo la victoria con goles de Raúl Jiménez y Roberto de la Rosa, no obstante, hubo jugadores como Diego Lainez, Luis Romo, Henry Martín, Carlos Acevedo y Jesús Gallardo, que no vieron actividad en el juego frente a la escuadra de ‘Los Chapines’.

Para el partido en California, la alineación puede presentar algunos cambios para afinar detalles previo a la Liga de Naciones de Concacaf, en la que México tiene como rival a Estados Unidos en la instancia de Semifinales, encuentro que se va a disputar el 15 de junio en el Allegiant Stadium.

Posible alineación de México vs Camerún

Para poder darle minutos a jugadores que no tuvieron actividad ante Guatemala, Diego Cocca puede alinear de inicio a los futbolistas que se quedaron en la banca del Estadio Kraken.

Es decir, en la portería Carlos Acevedo saldría como titular y al igual en el el juego del pasado 7 de junio, para el segundo tiempo podría probar a otro guardameta. En la zona defensiva, Gilberto Sepúlveda, Néstor Araujo, Israel Reyes y Salvador Reyes conformaría la línea de cuatro. Kevin Álvarez, Luis Chávez, Luis Romo conformarían el mediocampo. Mientras que Carlos Rodríguez, Diego Lainez y Henry Martín comandaría el ataque de la Selección Mexicana.

