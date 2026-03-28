La alineación de MIEDO que pondría Portugal vs México en la reinauguración del estadio Banorte según la prensa lusitana
La prensa Lusitana reveló la posible alineación que utilizaría Portugal vs México en la reinauguración del estadio Banorte
HOY sábado 28 de marzo del 2026, se enfrenta México vs Portugal en un encuentro amistoso en la reinaguración del Estadio Banorte y la prensa Lusitana ha empezado a especular con la alineación que utilizaría Roberto Martínez.
De acuerdo con el medio "A Bola" podría haber ciertos cambios respecto al último partido de Portugal por las ausencias de futbolistas que normalmente son titulares.
Además, es importante mencionar que durante el encuentro, las dos selecciones tienen permitido hacer hasta 10 cambios en tres espacios, por lo que pueden hacer varias rotaciones las selecciones.
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— Portugal (@selecaoportugal) March 28, 2026
La alineación que usaría Portugal vs México
Tomando en cuanta los puntos anteriores, la prensa Lusitana espera ver una alineación como la siguiente:
Portero: Rui Silva
Defensas: João Cancelo, António Silva, Renato Veiga, Nuno Mendes
Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes
Delanteros: Pedro Neto, João Félix y Gonçalo Ramos
La alineación de México vs Portugal
Por otra parte, se espera que México pueda salir con la siguiente alineación, tomando en cuenta los jugadores que tiene disponibles Javier Aguirre y los últimos entrenamientos que tuvo.
Portero: Raúl "Tala" Rangel
Defensas: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo
Mediocampistas: Charly Rodríguez, Erik Lira y Álvaro Fidalgo
Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Quiñones
Así puedes ver el México vs Portugal
El partido de México vs Portugal lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México. El partido va a tener el mejor análisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.
- México vs Portugal
- Fecha: Sábado 28 de marzo
- Hora: 19:00 horas
- Lugar: Estadio Banorte
- Dónde ver: Azteca 7, App y sitio web de TV Azteca Deportes
Llegó el GRAN DÍA 🇲🇽🆚🇵🇹
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