La alineación de MIEDO que pondría Portugal vs México en la reinauguración del estadio Banorte según la prensa lusitana

HOY sábado 28 de marzo del 2026, se enfrenta México vs Portugal en un encuentro amistoso en la reinaguración del Estadio Banorte y la prensa Lusitana ha empezado a especular con la alineación que utilizaría Roberto Martínez.

De acuerdo con el medio "A Bola" podría haber ciertos cambios respecto al último partido de Portugal por las ausencias de futbolistas que normalmente son titulares.

Además, es importante mencionar que durante el encuentro, las dos selecciones tienen permitido hacer hasta 10 cambios en tres espacios, por lo que pueden hacer varias rotaciones las selecciones.

La alineación que usaría Portugal vs México

Tomando en cuanta los puntos anteriores, la prensa Lusitana espera ver una alineación como la siguiente:

Portero: Rui Silva

Defensas: João Cancelo, António Silva, Renato Veiga, Nuno Mendes

Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes

Delanteros: Pedro Neto, João Félix y Gonçalo Ramos

La alineación de México vs Portugal

Por otra parte, se espera que México pueda salir con la siguiente alineación, tomando en cuenta los jugadores que tiene disponibles Javier Aguirre y los últimos entrenamientos que tuvo.

Portero: Raúl "Tala" Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo

Mediocampistas: Charly Rodríguez, Erik Lira y Álvaro Fidalgo

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Quiñones

Así puedes ver el México vs Portugal

El partido de México vs Portugal lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México. El partido va a tener el mejor análisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.



México vs Portugal

Fecha: Sábado 28 de marzo

Hora: 19:00 horas

Lugar: Estadio Banorte

Dónde ver: Azteca 7, App y sitio web de TV Azteca Deportes